Tras el éxito mundial sin precedentes de “Spider-Man: Lejos de Casa”, “Spider-Man: Un Nuevo Día” marca un capítulo totalmente nuevo para Peter Parker y el Hombre Araña.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Esta es la versión de Spider-Man más parecida al cómic de Stan Lee y Steve Ditko, y me atrevo a decir que es la mejor de toda la saga. Rescata lo mejor de la trilogía anterior y lo mezcla con las mejores sagas del cómic. Ya en el tráiler vemos un adelanto de las peleas, pero en la película esta magia se amplifica de una forma contundente.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Los vuelos del arácnido son tan asombrosos como los del cómic. Además, el homenaje a las portadas más emblemáticas de los primeros años del cómic (que ocurre al principio de la película) es un gran regalo para todos los fans y, dentro de la trama, nos cuenta lo que ha sido la vida de Peter desde la última vez que lo vimos. Nos muestra una galería de villanos clásicos que los fans identificarán a primera vista.

Por fin vemos al héroe en toda la extensión de la palabra, no al muchachito que parecía que jugaba a ser héroe y cuya historia fue modificada en exceso con respecto al cómic.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Sin lugar a dudas, el Hombre Araña es el superhéroe por excelencia del mundo del cómic y de la cultura pop (más allá que un oscuro y torturado hombre murciélago); las cifras no mienten.

La trama retoma la historia exactamente donde la dejó la película anterior: un Spider-Man en un mundo donde nadie recuerda a Peter Parker, sin el cariño de sus amigos, pero con mucha experiencia, pasión y motivación.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Al comienzo de esta nueva historia, Peter (Tom Holland) sigue vibrando a causa de todo lo acontecido en la película anterior, película en la que, para salvar al mundo, tuvo que borrarse de la memoria de todos los demás, incluyendo a su gente más cercana: el amor de su vida, MJ (Zendaya), y su mejor amigo, Ned (Jacob Batalon). La pérdida de su conexión con MJ ha sido uno de los golpes más duros de su vida.

Peter Parker sigue siendo el mismo: un tipo arruinado e incompleto, con su encanto y su sentido del humor intactos. Pero cualquiera (incluso un superhéroe) puede alcanzar un punto de inflexión.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Este es un Spider-Man forjado por la pérdida, impulsado por la responsabilidad y listo para demostrar por qué es el superhéroe más adorado de todos los tiempos. La ciudad de Nueva York lo necesita más que nunca. Pero ahora el arácnido atiende el llamado en sus propios términos.

Han pasado cuatro años desde los eventos de “Spider-Man: Lejos de Casa”, y Peter es ahora un adulto que vive completamente solo, tras haber decidido voluntariamente borrarse de las vidas y los recuerdos de aquellos a quienes ama. Mientras lucha contra el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha entregado por completo a proteger su ciudad, siendo Spider-Man a tiempo completo.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Sin embargo, a medida que las exigencias sobre él se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que pone en riesgo su existencia, al mismo tiempo que un extraño y nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas que jamás haya enfrentado.

El director de la película, Destin Daniel Cretton, nos platica sobre la trama: “Es la primera vez que Peter opera a solas”, explica. “Peter ha contado desde siempre con una comunidad maravillosa, pero ahora, a causa de los impactantes sucesos al final de la pasada entrega, debe hacerlo todo por sí mismo. Esto es muy emocional, pero a la vez sumamente divertido. Se trata de un Peter Parker maduro, aunque, en gran medida, sigue siendo el Peter que todos conocemos y queremos”.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Cretton añade que el balance entre la carga de trabajo (a pesar de la pasión que uno puede sentir por esto) y la comunidad y la conexión personal “es aquello que debes hallar en la vida, por encima de todo lo demás. Lo que eres queda definido por la gente que te quiere y por aquellos que amas”.

Este director es conocido por aterrizar el espectáculo en la emotividad y el trabajo de los personajes. Aporta una osada visión al mito de Spider-Man, y dicha visión no teme explorar a un personaje maduro al interior de una historia con resonancias que nunca pierde de vista a la persona que ocupa su centro. Por cierto, el título de la película es más que atinado: es “un nuevo día” y un “nuevo comienzo”.

“Spiderman: Un Nuevo Día"

Espero que todos los cinéfilos y fans de Spider-Man lleguen al cine sin spoilers; es genial poder sorprenderse con toda la carga de sorpresas que trae la película. Algo que me sorprendió mucho fue la carga emocional, ya que no todo es acción.

Es genial ver la interacción con Punisher (Jon Bernthal) y otros nuevos personajes que debutan en este universo arácnido. Sobre el misterio del personaje que interpreta la joven actriz Sadie Sink, solo puedo decir que es un personaje muy importante y contundente.

Esta vez, la clásica escena postcréditos es hasta el final; vale la pena quedarse.

Recomendable para los verdaderos fans del cine de superhéroes y para los fans del cine de acción en general. ¡Nos vemos en el cine!

“Spiderman: Un Nuevo Día"

DATO

Los invito a checar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.