El Circo Atayde reinventa la tradición en el teatro con una puesta en escena de talla internacional

El legendario Circo Atayde dejará por unos días la tradicional carpa para transformar el escenario del Teatro Diana en una gran pista de espectáculo. La compañía llega con una producción concebida exclusivamente para teatros, un formato poco visto en México que fusiona la esencia del circo clásico con una propuesta escénica contemporánea, acompañada por música en vivo, danza y un elenco internacional.

Circo Atayde

La apuesta busca ofrecer una experiencia distinta para toda la familia, donde la elegancia del teatro se combina con la espectacularidad de las disciplinas circenses. La conducción correrá a cargo del actor Ariel López Padilla, quien asumirá el papel de Ringmaster, convirtiéndose en el hilo conductor de un espectáculo que promete mantener al público entre la emoción, la sorpresa y la nostalgia.

Entre los números más esperados destacan las presentaciones de Dimitro, artista reconocido por realizar una rutina que combina flexibilidad extrema con malabarismo de alta dificultad, capaz de manipular nueve pelotas mientras ejecuta un split. Su trayectoria incluye reconocimientos en Montecarlo y el Botón de Oro de Got Talent Italia.

También sobresale el acto de Leo y Diosmani, considerado una referencia internacional por su impresionante trabajo en mástil, una disciplina que exige fuerza, equilibrio y precisión. El dúo fue distinguido con el Payaso de Plata en el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, uno de los reconocimientos más importantes del mundo circense.

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Otro de los atractivos será el Dúo Desire, especialistas en Aerial Straps, quienes han formado parte de producciones internacionales, incluido Cirque du Soleil, además de presentarse en escenarios y festivales de Europa, América y Rusia. Sus rutinas destacan por la combinación de fuerza, elegancia y una técnica que desafía la gravedad.

La producción incorpora además a la artista aérea rusa Tatiana Ozhiganova, representante de la prestigiosa escuela rusa de circo, así como al malabarista mexicano Omar Vivas Ayala, reconocido internacionalmente por sus espectaculares rutinas de speed juggling.

Con bailarines, músicos en vivo y artistas provenientes de distintos países, el espectáculo busca recuperar la magia del circo tradicional desde una mirada contemporánea, apostando por una producción de gran formato que reúne a algunos de los mejores exponentes del arte circense internacional.

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