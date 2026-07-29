Monotipias con entraña

La ansiedad provoca estados de creación.

Sí, ese sentimiento corporal donde se ausenta la tranquilidad y provoca miedos e incertidumbre es un motor insistente para la invención artística de Simón Cruz (Guadalajara, 1978).

Exposición de Simón Cruz en el taller Guacha Bato

En esta ocasión, la corriente creativa fue una residencia de tres semanas en el mítico taller de grabado Guacha Bato, fundado en 1987 por Raquel Guerrero y Sergio Ruiz, por donde han pasado artistas de la talla de José Luis Cuevas, Benito Zamora, Luis Valsoto, Maximino Javier, Mari Martín del Campo, Guadalupe Sierra y Eduardo Mejorada, entre muchos otros.

Exposición de Simón Cruz en el taller Guacha Bato

Ahora, Simón Cruz finaliza su segunda residencia en este perímetro legendario, ubicado en el cruce de las calles Contreras Medellín y Angulo, con una muestra de poco más de 30 monotipias, donde el paso entre el grabado y la pintura está marcado por colores intensos y sus recurrentes figuras maceradas con abstracción creativa.

Exposición de Simón Cruz en el taller Guacha Bato

Además, esta exposición sirve como pretexto para que se adentre en una nueva etapa de su carrera, una que no había explorado de forma cabal y contundente. A principios de 2026, en Makalá Ink (Avenida Vallarta 1173), presentó una muestra con 70 obras —algunas en gran formato— titulada “Naturaleza No Muerta”, donde quedó claro que Cruz se inspira directamente en la literatura y la música para crear sus piezas. Alguna vez anheló ser músico, pero el arte le robó la psique y el corazón. Esas mismas obsesiones pueden palparse de forma evidente en su más reciente obra expuesta en Guacha Bato.

Exposición de Simón Cruz en el taller Guacha Bato

La cita para conocer esta nueva etapa del artista plástico Simón Cruz es el 1 de agosto, a partir de las 13:00 horas, en Contreras Medellín 357, esquina con Angulo. Entrada libre.

Exposición de Simón Cruz en el taller Guacha Bato

• Simón Cruz es un artista tapatío que empezó de forma tardía en el mundo del arte, pero que acumula, en sus dos décadas de trayectoria, más de 100 exposiciones en su currículum. Además, tiene esculturas públicas en las calles de Guadalajara, como “Quetzal”, ubicada en avenida Acueducto. También intervino la fachada de Guacha Bato con una obra inspirada en el libro “La sociedad del cansancio”, de Byung-Chul Han. En la Perla Tapatía, su obra ha estado en el MURA, en el restaurante Sal de Mar, en el Rosa Fest, dentro del marco de la celebración de los Juegos Panamericanos 2011, en la Cámara de Comercio, en la extinta Galería Arte Foro, en la Galería Ajolote, en la colectiva “Tierra Pródiga”, en el Ex Convento del Carmen, en la Galería de Arte Contraste 4, en el Centro Cultural Universitario y en el pabellón cultural del centro comercial La Perla.