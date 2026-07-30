“Urbagropunk” llegará a la Galería Juan Soriano con una reflexión sobre comunidad y naturaleza

La Galería Juan Soriano abrirá sus puertas a “Urbagropunk”, la nueva exposición de la artista jalisciense Lorea de la Peña, una propuesta que invita al público a reflexionar sobre las formas de habitar el territorio, el cuidado colectivo y la relación entre las personas y la naturaleza.

Exposición “Urbagropunk” de la artista jalisciense Lorea de la Peña

La muestra será inaugurada el próximo sábado 1 de agosto a las 12:00 horas y permanecerá abierta hasta el 25 de octubre, con acceso gratuito para todos los visitantes.

La exposición reúne el trabajo realizado por De la Peña durante los últimos tres años y está conformada por diez pinturas al óleo, cuatro grabados calcográficos, cinco litografías y un libro de artista, piezas que dialogan entre sí para construir un universo visual donde la colaboración, el respeto por el entorno y la construcción de comunidad son los ejes centrales.

El título “Urbagropunk” combina los conceptos de urbe, agrícola y punk, una mezcla con la que la artista propone imaginar nuevas maneras de convivir y transformar el entorno a partir del cuidado mutuo y el vínculo entre los seres humanos, los animales y las plantas.

Exposición “Urbagropunk” de la artista jalisciense Lorea de la Peña (Registro Foto de Obra)

Con una marcada influencia del expresionismo y una paleta de colores vibrantes, la exposición presenta escenarios donde lo urbano y lo rural convergen para cuestionar las ideas tradicionales sobre la revolución, la justicia social y la relación con el territorio.

La curaduría de Sinuhe Saavedra plantea la muestra como una invitación a reconocer que muchas de las alternativas para construir un futuro más justo ya existen en la vida cotidiana, a través del trabajo colectivo, la cooperación y el respeto por la naturaleza.

Lorea de la Peña es artista multidisciplinaria y gestora cultural. Su producción incluye pintura, grabado y fotografía, disciplinas desde las que explora la reconstrucción del territorio, la relación con el medio ambiente y el cuestionamiento de la justicia social. En los últimos años ha realizado exposiciones individuales y participado en muestras colectivas y residencias artísticas en Jalisco, Oaxaca, Baja California Sur y Veracruz.

Exposición “Urbagropunk” de la artista jalisciense Lorea de la Peña

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