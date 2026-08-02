CuidARTE acerca el arte como herramienta para fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Cultura de Jalisco desarrolla el programa CuidARTE, una iniciativa que utiliza el arte como una herramienta para promover la expresión de las emociones, fortalecer la autoestima y generar vínculos más sólidos con las familias y las comunidades.

CuidARTE

El programa, que inició el 15 de julio y concluirá el 14 de agosto, se lleva a cabo en 15 municipios del estado, fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, donde ofrece espacios seguros para que las infancias y adolescencias puedan reconocer y expresar lo que sienten, al tiempo que desarrollan habilidades socioemocionales que contribuyen a su desarrollo integral.

La estrategia reúne a artistas y profesionales de la psicología en un modelo de trabajo que combina la creatividad con el acompañamiento especializado. A través de cuatro sesiones semanales, las y los participantes realizan actividades diseñadas para fortalecer la empatía, la comunicación, el autocuidado, el trabajo colaborativo y la construcción de redes de apoyo.

CuidARTE

Cada jornada comienza con una charla impartida por especialistas en psicología, quienes abordan temas relacionados con la salud emocional. Posteriormente, talleristas de distintas disciplinas artísticas conducen dinámicas creativas que incluyen lectura, dibujo, pintura, acuarela y artes audiovisuales, entre otras expresiones, con el propósito de que las y los asistentes reflexionen sobre sus emociones y el entorno que los rodea.

La Secretaría de Cultura destacó que estas actividades buscan convertir al arte en un medio para favorecer la convivencia y el bienestar desde edades tempranas, al ofrecer herramientas que permitan afrontar de mejor manera los retos de la vida cotidiana.

CuidARTE

En total, el programa cuenta con la participación de 15 artistas y 15 profesionales de la psicología, quienes acompañan los procesos en los municipios sede mediante un enfoque preventivo y comunitario que promueve el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Además de impulsar la creatividad y la participación cultural, CuidARTE contribuye a la prevención del suicidio mediante el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, la creación de espacios de escucha y el acompañamiento emocional de las infancias y juventudes participantes.

La iniciativa es financiada con recursos federales del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 2026, y se realiza en coordinación con los ayuntamientos participantes, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones (CESMA) y el OPD Servicios de Salud Jalisco.