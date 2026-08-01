“Inventario de Ausencias”: la cerámica como memoria de quienes ya no están

Las casas parecen conservan la presencia de quienes las habitaron mucho después de que se han ido. Una silla que parece esperar a alguien, una mesa puesta, un plato vacío, una cuchara inmóvil, una almohada que conserva la marca de una cabeza.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

En “Inventario de Ausencias”, la exposición de Lorena Pinzon Vasquez en Casa Massalia, esos objetos domésticos dejan de ser simples piezas utilitarias para convertirse en cuerpos, recuerdos y silencios.

Una muestra que habla de la migración desde la intimidad de una casa. A través de esculturas de cerámica, la artista construye un recorrido donde el comedor, los candelabros, los azulejos, una poltrona y pequeños objetos cotidianos evocan a las personas que alguna vez ocuparon esos espacios. Son piezas que remiten a la familia y a los rituales domésticos, pero que también hacen visible aquello que falta.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La ausencia se vuelve tangible. Cada grieta, cada relieve y cada inscripción funcionan como pequeñas huellas de vidas interrumpidas, invitando al visitante a recorrer la exposición con calma y descubrir que detrás de la aparente serenidad de las superficies blancas existe una historia profundamente humana.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

Su residencia en Cerámica Suro

La exposición es el resultado de la residencia artística que Lorena Pinzon realizó durante tres meses en Cerámica Suro, el taller tapatío más reconocidos a nivel nacional e internacional por su labor en la producción e investigación cerámica.

Originaria de Colombia y residente en California, la artista llegó a Guadalajara después de conocer el programa y aplicar para la residencia.

La espera para ser aceptada fue de casi dos años.

“Valió totalmente la pena”, resume la artista al hablar de una experiencia que le permitió desarrollar un proyecto con libertad técnica y conceptual.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

Durante la residencia encontró el espacio para experimentar con esmaltes, texturas y procesos de quema, pero también para profundizar en una investigación que ya venía realizando sobre la realidad migratoria en Estados Unidos.

Pinzon lleva nueve años trabajando con la cerámica, disciplina que combina con el diseño de interiores. Sin embargo, reconoce que esta residencia representó una oportunidad para desarrollar una obra de carácter mucho más artístico y personal.

“Quería hacer algo que realmente me estaba resonando en la cabeza”, explica.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La migración convertida en objetos cotidianos

Como colombiana radicada en Estados Unidos, Lorena ha sido testigo de la incertidumbre que viven muchas comunidades migrantes, particularmente las latinoamericanas y, de manera especial, la mexicana.

Ese contexto dio origen a la exposición.

Cada pieza parte de un objeto cotidiano para hablar de quienes viven procesos de detención, separación familiar o incertidumbre.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La poltrona, por ejemplo, representa un espacio asociado con el descanso y la comodidad. Sin embargo, al acercarse aparecen relieves casi imperceptibles que registran distintas muertes ocurridas en centros de detención migratoria administrados por ICE.

Entre esas marcas figura la representación de un diente, referencia a un caso que impactó particularmente a la artista: el de un migrante haitiano que perdió la vida debido a una infección dental que nunca fue atendida.

El contraste es deliberado.

A la distancia, la pieza luce blanca, luminosa y elegante gracias al esmalte cristalizado. Pero de cerca aparecen las cicatrices.

“Quería que la violencia estuviera escondida detrás de una superficie hermosa”, explica.

Para la artista, esos cristales también representan los sueños con los que millones de personas llegan a otro país buscando una nueva vida.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

Un comedor donde sólo permanecen las voces

Uno de los espacios centrales de la instalación es el comedor.

Para la artista, la mesa ocupa un lugar fundamental dentro de la cultura latinoamericana porque representa el encuentro cotidiano de las familias.

En “Inventario de Ausencias”, sin embargo, los platos, tazas, cucharas y recipientes ya no contienen alimentos.

Contienen palabras.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

Las frases inscritas en los objetos fueron tomadas e inspiradas en cartas escritas por personas detenidas. Son voces que permanecen cuando quienes las pronunciaban ya no están alrededor de la mesa.

En varias de esas piezas aparece cabello de caballo tejido sobre la cerámica.

La artista explica que eligió ese material por su fuerza simbólica: representa la dignidad, la elegancia y las aspiraciones con las que muchas personas emprenden el viaje hacia otro país. Al mismo tiempo, su presencia altera la percepción del objeto y obliga al espectador a detener la mirada.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La exposición también incorpora un conjunto de azulejos que funciona como un registro de las muertes relacionadas con el sistema migratorio estadounidense.

Cuando comenzó la investigación, Pinzon contabilizaba 52 casos. Conforme avanzó el proyecto, la cifra siguió creciendo.

Las baldosas colocadas en el piso representan a esas personas ausentes, mientras que los azulejos en los muros contienen fragmentos de dolor, incertidumbre y espera.

La composición, dice la artista, está pensada para ir desintegrándose, como ocurre con muchas familias atravesadas por la migración forzada.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La memoria también habita las grietas

La exposición incluye además una pequeña almohada de cerámica colocada sola y al centro de una de las habitaciones de la casa.

Durante el proceso de cocción sufrió fracturas inesperadas.

Lejos de descartarla, Lorena decidió incorporarla a la muestra.

Las grietas dialogan con otras que fueron provocadas intencionalmente en distintas piezas y refuerzan la idea de que la memoria también se construye desde la fragilidad.

“Inventario de Ausencias” de Lorena Pinzon

La marca sobre la almohada recuerda que alguien estuvo ahí, aunque ahora sólo permanezca el rastro.

Más que ofrecer respuestas, “Inventario de Ausencias” propone un espacio para detenerse y observar. A través de la cerámica, Lorena Pinzon transforma objetos comunes en testimonios silenciosos sobre el desarraigo, la familia y la memoria.

La exposición solo se mantiene abierta en Casa Massalia del 30 de julio al 3 de agosto, ofreciendo una oportunidad para conocer el resultado de una residencia artística que encuentra en la cerámica un lenguaje sensible para hablar de una de las realidades más complejas del presente.

https://www.lorenapinzon.com