“Modern Love”: la estética del arte clásico con pinceladas de la cultura pop

La pintura clásica adquiere un nuevo significado en “Modern Love”, la más reciente exposición de la artista tapatía Paola Hernández, quien transforma la solemnidad de las grandes composiciones de inspiración renacentista en escenarios donde el humor, la cultura pop y la cotidianidad irrumpen de manera inesperada.

“Modern Love”, exposición de la artista tapatía Paola Hernández

El resultado es una serie de obras que invitan al espectador a mirar dos veces: pequeños personajes y elementos que, en apariencia, no deberían formar parte de la escena alteran el paisaje, rompen la formalidad y construyen nuevas narrativas sobre el amor y las relaciones humanas.

La muestra, que se inaugurará el próximo 7 de agosto en la Galería de Arte de PALCCO, reúne diez pinturas sobre bastidor y cinco discos de vinilo intervenidos. En ellas, Hernández toma como punto de partida la estética del arte clásico para hablar de un tema plenamente vigente: la manera en que las personas construyen, viven y enfrentan sus vínculos afectivos en la actualidad.

“Modern Love”, exposición de la artista tapatía Paola Hernández

Su propuesta consigue equilibrar la técnica académica con un lenguaje visual fresco, donde lo clásico dialoga constantemente con referencias contemporáneas.

El trabajo de Paola Hernández destaca por un dominio técnico impecable. Sus composiciones evocan la pintura renacentista mediante el manejo de la luz, la anatomía, los pliegues de las telas y la composición, pero esa aparente solemnidad es interrumpida por pequeños detalles que transforman por completo la lectura de cada pieza. Figuras diminutas, símbolos de la cultura popular y guiños visuales introducen un tono desenfadado que convierte la contemplación en un ejercicio lúdico, sin perder profundidad.

“Modern Love”, exposición de la artista tapatía Paola Hernández

La propia artista define “Modern Love” como un análisis psicosocial sobre el amor en tiempos modernos. Su obra explora la creciente dificultad para establecer relaciones auténticas en una sociedad marcada por la inmediatez y la superficialidad, encontrando inspiración incluso en las letras de la música popular mexicana de intérpretes como Vicente Fernández y Pedro Infante. Esa mezcla entre referentes clásicos y populares dota a la exposición de una identidad propia, capaz de conectar con públicos diversos.

“Modern Love”, exposición de la artista tapatía Paola Hernández

Egresada de Arquitectura por la Universidad de Guadalajara, Paola Hernández encontró hace siete años en las artes plásticas el espacio para desarrollar una voz creativa singular. Su formación con artistas como Armando Meléndez, Eduardo Mejorada, Ángel Pahuamba y Fole Fonseca ha fortalecido una propuesta que hoy se distingue por combinar una sólida técnica pictórica con una mirada contemporánea sobre los fenómenos sociales.

“Modern Love”, exposición de la artista tapatía Paola Hernández

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