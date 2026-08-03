Celebra la riqueza de los hongos con el festival Fungshion: Micelio, Cultura y Biodiversidad

La segunda edición del festival Fungshion: Micelio, Cultura y Biodiversidad llegará este fin de semana al Museo de Paleontología de Guadalajara con una programación que busca acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos al fascinante mundo de los hongos, el micelio y su importancia para los ecosistemas.

Festival “Fungshion: micelio, cultura y biodiversidad"

Organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara, en coordinación con el colectivo ambiental Vigilantes Verdes y el Museo de Paleontología, el festival ofrecerá 16 actividades gratuitas que combinan divulgación científica, creatividad y educación ambiental en un ambiente familiar.

Durante los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, las y los asistentes podrán participar en charlas, talleres, concursos, una muestra de fotografía y diversas dinámicas diseñadas para despertar el interés por la biodiversidad y promover el cuidado del entorno natural. Aunque todas las actividades son de acceso libre, algunas tendrán cupo limitado.

Los organizadores prevén la participación de cientos de tapatíos de todas las edades, quienes podrán recorrer un programa multidisciplinario pensado para mostrar la relevancia de la funga, un componente esencial de los ecosistemas que suele pasar desapercibido, pero que desempeña un papel fundamental en el equilibrio ambiental.

Festival “Fungshion: micelio, cultura y biodiversidad"

Con esta iniciativa, Cultura Guadalajara fortalece su apuesta por generar espacios gratuitos de convivencia familiar, aprendizaje y divulgación científica, al tiempo que impulsa la conciencia sobre la biodiversidad y la protección del medio ambiente.

Datos

Evento: Segunda edición del festival Fungshion: Micelio, Cultura y Biodiversidad .

Segunda edición del festival . Fechas: Sábado 8 y domingo 9 de agosto.

Sábado 8 y domingo 9 de agosto. Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

De 09:00 a 17:00 horas. Sede: Museo de Paleontología de Guadalajara (Av. Dr. R. Michel, esquina con Calzada González Gallo).

Museo de Paleontología de Guadalajara (Av. Dr. R. Michel, esquina con Calzada González Gallo). Costo: Entrada libre.

Festival “Fungshion: micelio, cultura y biodiversidad"

Programa de actividades:

SÁBADO 8

-Auditorio:

● 10:00 horas – Ceremonia de inauguración

● 10:15 horas – Charlas: “Cómo vivir experiencias únicas con los hongos” (Dr. Luis M. Villaseñor Ibarra)

● Horario por confirmar – Presentación de la Guía de Hongos del Bosque La Primavera (Funga Ilustrada)

● 13:00 horas – Presentación de la Guía de Hongos de Cerro Viejo (Fiscalía Ambiental Tlajomulco)

● 16:00 horas – Charla: “Todos los hongos son mágicos” (Fungi People)

-Foro Externo:

● 11:00 horas – Taller de Conservas (Vigilantes Verdes)

● 12:00 horas – Actividad: Pequeños Exploradores de Hongos (Vigilantes Verdes)

● 14:00 horas – Taller: Árboles y Hongos (Biooforest)

● 17:00 horas – Concurso de Disfraces (Premiación al cierre de actividades)

DOMINGO 9

-Auditorio:

● 10:30 horas – Charla: “Etnomicología en México” (Fungi People)

● 12:00 horas – Charla: “¿Y si los descomponedores fueran los verdaderos constructores? Hongos, fermentación y bioinsumos desde los residuos agroindustriales” (Jonathan Noel Gómez Peregrina)

● 13:00 horas – Charla: “Cultivo de hongos: transformando residuos en recursos” (Mtro. Saulo Miguel Mata García)

● 14:00 horas – Charla: “Hongos y toxinas” (Dr. Milay Cabarroi Hernández, CUCBA)

-Foro Externo:

● 10:00 horas – Taller: Ojos de Dios Tejidos (Accesorios Lu)

● 12:00 horas – Actividad: Pequeños Exploradores de Hongos (Vigilantes Verdes)

● 14:00 horas – Taller: Trasplante y germinación de Droseras - Plantas carnívoras (JESE Cultivar, registro previo)

● 15:00 horas – Taller: El Mundo de las Abejas (YOHO Apicultores)

● 16:00 horas – Concurso de Disfraces y Cierre de Festival (Premiación al cierre de actividades)

-Árbol:

● 12:00 horas – Actividad: Pequeños Exploradores de Hongos (Vigilantes Verdes)

● 15:00 horas – Taller: Haz tu propio honguito en miniatura (Miniaturas)

-Otras actividades durante ambos días:

● Exposición de productos relacionados con hongos

● Stands de instituciones ambientales (Conafor)

● Mesa abierta de juegos de mesa (Frantoria Postres)

● Pinta tu hongo

● Exposición de fotografías