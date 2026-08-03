La Escuela de Escritores Sogem Guadalajara celebra 38 años, trabajando

SOGEM Guadalajara

La escuela de la Sociedad General de Escritores de Mexico (SOGEM) en Guadalajara cumplirá este septiembre próximo, 38 años de haber sido fundada, y anuncia sus nuevos cursos y talleres para el otoño 2026.

Martha Cerda, fundadora y directora de la SOGEM tapatía, dio a conocer a La Crónica de Hoy Jalisco que el calendario de clases inicia el próximo lunes 31 de agosto.

La escritora informó que los cursos que se ofrecerán son Redacción, Escritura Creativa, Introducción al Cuento, Novela, Cuento y Minificción de Terror, Guion de Cine, Dramaturgia y Análisis Literario.

Indicó que la plantilla de maestros está integrada por Carolina Aranda (decana de los profesores), Alejandra Maraveles, Mario Heredia, Juan Carlos Gallegos, Laura Solórzano, Jorge Fábregas, Martín Valverde y Yademira López, además de la propia fundadora y directora.

DOS NUEVOS TALLERES PARA ESTE 0TOÑO 2026

Martha Cerda señaló que esta temporada en la que SOGEM Guadalajara festejará sus 38 años de haber sido creada, se tienen contemplados dos nuevos cursos: Desafíos a la Creación y De la memoria a la ficción.

Dijo que ambos están dirigidos a los autores que “buscan algo diferente y escribir con más libertad”.

INFORMES SOBRE LOS CURSOS DE SOGEM GUADALAJARA

Los cursos se llevan a cabo en turnos matutino y vespertino, en las modalidades presencial y en Línea. Para precisar detalles se puede recurrir a los siguientes medios:

Por teléfono:

33 3616 3763

33 3630 0020

Por WhatsApp:

33 2168 6126

O en las instalaciones de la escuela:

Agustín Yáñez 2839, de lunes a viernes, de 10am a 2pm y de 5pm a 9pm.