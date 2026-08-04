Música y literatura llenarán de cultura las noches de agosto en Guadalajara

Durante agosto, la Secretaría de Cultura de Jalisco reunirá a músicos, escritores y público en dos de sus programas culturales más consolidados: Martes Musicales y Miércoles Literarios, una agenda que contempla ocho actividades gratuitas para acercar distintas expresiones artísticas a la ciudadanía.

Con conciertos de cámara, recitales, presentaciones editoriales y lecturas de poesía, ambos ciclos buscan fortalecer el vínculo entre los creadores y las audiencias, además de promover el talento jalisciense y nacional en recintos emblemáticos del Centro de Guadalajara.

Ex Convento del Carmen

Martes Musicales: cuatro conciertos para recorrer distintos sonidos

El ciclo Martes Musicales ofrecerá cuatro conciertos durante agosto en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, con propuestas que abarcan desde la música de cámara hasta repertorios mexicanos.

La programación comienza con “Dúo Concertante”, integrado por el violonchelista Jorge González y la pianista Ana Silvia Guerrero, quienes abrirán el ciclo con un recital de música de cámara.

En la segunda fecha llegará Guadalajara BassFest, un proyecto dedicado a la formación de contrabajistas en México mediante el intercambio académico y artístico con músicos de reconocimiento internacional.

Posteriormente se presentará “Oboe Romanza”, un recital protagonizado por David Padilla Guerrero y Ana Silvia Guerrero, quienes compartirán escenario en un concierto que combina la cercanía familiar con la interpretación musical.

El cierre estará a cargo de “México en mi voz”, encabezado por la mezzosoprano Dolores Martínez, reconocida como Patrimonio Vivo por el Gobierno de Nuevo León y con una destacada trayectoria internacional, acompañada al piano por José Antonio Frausto Zamora.

Edificio Arroniz

Miércoles Literarios: libros, memoria y poesía contemporánea

La literatura tendrá su espacio cada miércoles en la Biblioteca del Edificio Arroniz, con una programación que reunirá autores y lectores en torno a la narrativa, la poesía y la memoria.

El ciclo iniciará con la presentación de “En un lugar de la cancha de cuyo barrio no quiero olvidarme”, del escritor Oscar Tagle, una obra que explora el universo del futbol a través de entrevistas y relatos de quienes lo viven desde distintas perspectivas.

La segunda sesión estará dedicada a “Claustrofobia del mundo”, poemario de Lisi Turrá, una propuesta que transita por imágenes y simbolismos de gran fuerza expresiva.

Después se presentará la novela “Práctica preliminar”, de Héctor Toledano, que reconstruye la Guadalajara de la década de los setenta desde la memoria colectiva y las experiencias generacionales.

La programación concluirá con PoeMic, una lectura colectiva en la que participarán ocho poetas jaliscienses, quienes compartirán sus textos en un formato abierto que propicia el diálogo entre autores y asistentes.

Con estos programas permanentes, la Secretaría de Cultura de Jalisco mantiene espacios de encuentro que permiten acercar la música y la literatura a públicos de todas las edades, además de impulsar la difusión de artistas y escritores mediante actividades de acceso gratuito.

Datos

Martes Musicales

Fechas: 4, 11, 18 y 25 de agosto.

4, 11, 18 y 25 de agosto. Hora: 19:30 horas.

19:30 horas. Sede: Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen (Av. Juárez 638, Centro de Guadalajara).

Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen (Av. Juárez 638, Centro de Guadalajara). Entrada: Gratuita.

Miércoles Literarios