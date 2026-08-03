Intermoda 85 consolida su liderazgo como la gran plataforma de negocios de la moda

Más que una feria comercial, Intermoda volvió a demostrar por qué se ha convertido en el principal punto de encuentro para la industria de la moda en Latinoamérica.

Durante cuatro días, Expo Guadalajara reunió a fabricantes, diseñadores, compradores, distribuidores y especialistas que encontraron en este espacio una plataforma para concretar negocios, descubrir tendencias y fortalecer alianzas que continuarán generando actividad económica mucho después de concluido el evento.

La edición 85 confirmó que la moda mexicana atraviesa un momento de consolidación, impulsada por la innovación, el talento creativo y una creciente proyección internacional. La apuesta por abrir espacios a diseñadores emergentes, incorporar nuevas áreas como Beauty Zone y ampliar la oferta de conferencias, talleres y pasarelas reforzó el papel de Intermoda como un escaparate que no solo exhibe colecciones, sino que también fomenta la profesionalización del sector, la capacitación y la conexión entre empresas de distintos mercados.

Intermoda 85

El encuentro también dejó claro que Jalisco mantiene un papel estratégico para la industria del vestido. La concentración de compradores nacionales e internacionales, así como la presencia de marcas y expositores de diversos estados y países, consolidan a Guadalajara como un nodo de negocios que favorece la inversión, impulsa las exportaciones y abre oportunidades para pequeñas, medianas y grandes empresas del sector textil y de la confección.

Con este cierre, Intermoda refrenda su importancia como un motor económico y creativo que impulsa el desarrollo de la industria más allá de las pasarelas. Su capacidad para reunir talento, innovación y negocios en un mismo espacio la mantiene como una de las plataformas comerciales más relevantes del continente y deja el camino preparado para su edición 86, prevista del 19 al 22 de enero de 2027.

Intermoda 85 en números

Más de 30 mil compradores especializados .

. Participación de representantes de 31 estados de México y 18 países .

. Más de 40 mil metros cuadrados de exhibición.

de exhibición. Más de mil 600 stands comercializados.

comercializados. Más de mil marcas participantes.

participantes. Más de 600 expositores provenientes de 24 estados y 14 países.

provenientes de 24 estados y 14 países. 12 pabellones especializados .

. Estreno de Beauty Zone, espacio dedicado a la industria de la belleza.

IM Talks

9 conferencias magistrales.

2 paneles.

16 conferencistas.

Más de 2 mil asistentes.

Mindset

8 talleres especializados.

11 ponentes.

Más de 900 asistentes.

Fashion Space

15 pasarelas.

13 diseñadores.

Participación de 3 universidades.

Más de 6 mil asistentes.

IM Xperience