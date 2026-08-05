Cherry Cake Club: el taller para decorar pasteles y hacer comunidad

Decorar un pastel puede ser mucho más que una actividad gastronómica. Puede convertirse en una pausa para dejar atrás el estrés cotidiano, despertar la creatividad y, de paso, compartir una experiencia con amigos o incluso conocer personas nuevas.

Cherry Cake Club

Esa es la esencia de Cherry Cake Club, un proyecto itinerante que desde julio ha comenzado a recorrer distintos espacios de Guadalajara con talleres de decoración de pasteles.

La iniciativa nació de la colaboración entre Karen Nava, repostera de Mucho Bueno Sabor, y Catherine Carrillo, comunicadora pública, quienes buscaron crear un espacio donde la experiencia fuera tan importante como el resultado final.

Cherry Cake Club

Durante dos horas, las y los asistentes reciben un pastel listo para decorar, además de betunes, sprinkles, herramientas y todos los materiales necesarios para dar rienda suelta a la imaginación. La asesoría de Karen acompaña el proceso para que cualquier persona, sin importar si tiene experiencia o no, pueda disfrutar de la actividad.

Cherry Cake Club

El concepto está pensado para quienes desean asistir con su pareja, amistades o familia, pero también para quienes buscan salir de la rutina por cuenta propia y encontrar un ambiente relajado donde la conversación y la creatividad fluyan de manera natural.

Con sedes que cambian cada fin de semana, Cherry Cake Club apuesta por convertir distintos rincones de la ciudad en espacios de encuentro, demostrando que actividades sencillas como decorar un pastel pueden convertirse en una experiencia para crear recuerdos, compartir risas y regresar a casa con una pieza única hecha por uno mismo.

Cherry Cake Club

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