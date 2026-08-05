Rinden homenaje a Fray Antonio Alcalde con teatro, libros y actividades culturales gratuitas

Con el propósito de mantener viva la memoria de uno de los personajes más influyentes en la historia de Guadalajara, la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y Teatro del Abandono organiza un ciclo de actividades gratuitas para conmemorar el 234 aniversario luctuoso de Fray Antonio Alcalde.

Actividades para conmemorar el aniversario luctuoso de Fran Antonio Alcalde

La programación reúne presentaciones de libros, conferencias, una celebración religiosa y una puesta en escena itinerante que recorrerá distintos templos de la ciudad durante agosto, con el objetivo de acercar al público a la dimensión humana, social e histórica del fraile dominico, cuya obra marcó el desarrollo de instituciones que siguen siendo fundamentales para Jalisco.

Las actividades comenzaron este 5 de agosto con la presentación del libro Paisaje Sonoro, de Adriana Ruiz Razura, que aborda la estancia de Fray Antonio Alcalde en la Diócesis de Yucatán, donde permaneció durante una década. Al día siguiente se presentará el texto El gran mural de la comunidad doliente, de Guillermo Yanouki Reyes y Manuel Gómez Reyes, dedicado a la obra artística ubicada en el Hospital Civil que retrata parte del legado del religioso.

La Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y Teatro del Abandono

El 7 de agosto también se celebra una solemne eucaristía presidida por el presbítero Javier Magdaleno Cueva, secretario canciller de la Diócesis de Guadalajara.

Uno de los momentos centrales del programa será el montaje escénico “Tributo a Fray Antonio Alcalde”, dirigido por Franco Méndez y producido por Teatro del Abandono, que recorrerá seis templos de Guadalajara con entrada libre.

Méndez explicó que participar en este homenaje tiene un significado especial, no sólo por compartir el origen español del fraile, sino porque considera que su legado sigue vigente gracias a la profunda vocación de servicio que siempre mostró hacia los demás.

Por su parte, Berenice González, cofundadora de Teatro del Abandono y responsable del diseño artístico de la producción, destacó que la influencia de Fray Antonio Alcalde trasciende el ámbito religioso, pues impulsó obras que hoy forman parte del patrimonio de Guadalajara, como el Hospital Civil, la Universidad de Guadalajara, el Santuario de Guadalupe y el albergue Las Cuadritas.

Actividades para conmemorar el aniversario luctuoso de Fran Antonio Alcalde

Programa

7 de agosto | 19:45 horas

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe



Av. Alcalde 527, Centro de Guadalajara.

8 de agosto | 19:45 horas

Templo de Santa Teresa



Morelos 525, Centro.

13 de agosto | 19:45 horas

Templo de Santo Domingo de Guzmán



Juan Zubarán 2214, Jardines Alcalde.

15 de agosto | 19:45 horas

Parroquia de María Reparadora



Pino 2343, colonia Del Fresno.

21 de agosto | 19:45 horas

Parroquia Santa Catalina de Siena



Puerto Soto la Marina 1685, Circunvalación Belisario.

22 de agosto | 19:45 horas

Templo de Nuestra Señora de los Dolores



General Arteaga 387, Centro de Guadalajara.

Todas las actividades son gratuitas.