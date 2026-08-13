Jalisco, a la mesa del mundo con Latin America’s 50 Best Restaurants

Jalisco se prepara para recibir a uno de los encuentros gastronómicos más importantes de América Latina. El estado será sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026, cuya ceremonia se realizará el 1 de diciembre y reunirá a chefs, restauranteros, periodistas especializados, compradores, líderes de opinión y creadores de contenido de más de 20 países.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

La llegada de este encuentro representa una oportunidad para que Jalisco muestre que su riqueza gastronómica va mucho más allá de algunos platillos emblemáticos. Cada región del estado tiene sabores, ingredientes, técnicas y tradiciones propias que construyen una cocina diversa y versátil, desde las costas hasta los Altos, pasando por la zona metropolitana, el sur y las regiones vinculadas al paisaje agavero.

La designación también fortalece la estrategia de promoción turística rumbo al Año de la Gastronomía 2027, con la intención de convertir la cocina en una carta de presentación de Jalisco, pero también en un motor para restaurantes, productores, hoteles, mercados y otros servicios relacionados con el turismo.

Para Mauro Garza Marín, Coordinador General de Crecimiento y Desarrollo Económico, recibir un encuentro de esta magnitud permitirá que más visitantes conozcan el trabajo que se realiza en el estado y que la gastronomía jalisciense tenga una mayor exposición internacional.

“Nos sentimos realmente orgullosos de poder presumir que la gastronomía de Jalisco está a otro nivel”, señaló Garza Marín, quien destacó que este tipo de acontecimientos ayudan a atraer turistas y a compartir con el mundo la propuesta culinaria de la entidad.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

Un estado para recorrer también con el paladar

Uno de los atractivos de Jalisco es precisamente su diversidad. La cocina cambia de acuerdo con el territorio y con los productos disponibles en cada región.

La birria, las tortas ahogadas, el tejuino y la jericalla forman parte de los sabores que identifican al estado, pero la propuesta se extiende a las cocinas tradicionales de sus municipios, los productos del campo, los sabores de la costa y las recetas que han pasado de generación en generación.

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A esta diversidad se suma una importante cultura de bebidas. El tequila, uno de los productos más reconocidos de México en el mundo, comparte protagonismo con la raicilla, bebida tradicional de las regiones costeras y serranas que en los últimos años ha ganado mayor reconocimiento.

Y la oferta continúa creciendo con una industria de cerveza artesanal cada vez más activa, que ha incorporado nuevos estilos, ingredientes locales y propuestas que enriquecen el panorama de bebidas producidas en Jalisco.

La gastronomía también permite recorrer el territorio. El Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, Patrimonio Mundial de la UNESCO, forman parte de una experiencia en la que se encuentran paisaje, historia, producción y cultura alrededor del agave y el tequila.

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Una fiesta gastronómica internacional

La edición 2026 comenzará el 30 de noviembre con #50BestTalks, foro en el que líderes internacionales analizarán tendencias, retos y oportunidades de la industria restaurantera.

La agenda continuará con las 50 Best Signature Sessions, experiencias abiertas al público en las que chefs invitados compartirán cocina con restaurantes anfitriones de Jalisco. Serán encuentros pensados para conocer nuevas propuestas, probar distintos sabores y acercarse a algunos de los protagonistas de la gastronomía latinoamericana.

Antes de la ceremonia se anunciará el ranking de los restaurantes que ocupen las posiciones 51 a 100, además de los ganadores de Champions of Change Award, Art of Hospitality Award y One To Watch Award.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

El momento principal llegará el 1 de diciembre, cuando se revele la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina de 2026.

Para Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, la llegada de este reconocimiento representa una oportunidad para que los ojos del mundo vuelvan a mirar hacia México y, particularmente, hacia Jalisco.

La funcionaria destacó que se trata de uno de los rankings gastronómicos más importantes a nivel internacional y señaló que marcas como 50 Best, Michelin y Food & Travel contribuyen a generar atención mundial sobre los destinos que participan.

Fridman Hirsch también destacó que 2027 será un año para consolidar a Jalisco como un gran destino gastronómico, aprovechando sus productos endémicos y las experiencias que ofrece a los visitantes.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

De la tradición a la nueva cocina

La visita de profesionales de más de 20 países permitirá mostrar una gastronomía que encuentra su fortaleza precisamente en la combinación de tradición e innovación.

Chefs, cocineras tradicionales, productores, restauranteros y nuevos proyectos gastronómicos podrán formar parte de esta conversación internacional, mostrando que en Jalisco conviven recetas con raíces profundas y propuestas contemporáneas.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

La presencia de los visitantes también tendrá un impacto en la actividad turística, al beneficiar a restaurantes, hoteles, productores y prestadores de servicios, además de abrir oportunidades para que la oferta jalisciense llegue a nuevos públicos y mercados.

El encuentro se suma a otros acontecimientos que han fortalecido la presencia de Jalisco en el panorama gastronómico. En marzo, Puerto Vallarta fue sede de los Food and Travel Awards y en mayo se realizó en Guadalajara la ceremonia de la Guía Michelin México. Además, Jalisco fue elegido como sede de la Guía México Gastronómico 2027 de Culinaria Mexicana.

Jalisco es sede de Latin America’s 50 Best Restaurants 2026

El anuncio fue encabezado por Mauro Garza Marín, Coordinador General de Crecimiento y Desarrollo Económico, y Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco.

También estuvieron Gustavo Staufert Buclón, Director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara; Gregorio Godoy Ramírez, Presidente de CANIRAC Jalisco, y el chef jalisciense Francisco Ruano, en representación del clúster gastronómico.

Con Latin America’s 50 Best Restaurants, Jalisco tendrá una excelente oportunidad de sentar a la mesa sus múltiples regiones, sabores y bebidas. Será una celebración que permitirá descubrir que detrás del tequila y de los platillos más conocidos existe un estado con cocinas diversas, productos locales, bebidas tradicionales y una nueva generación que está llevando la gastronomía jalisciense hacia otros horizontes.

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La numeralia del sabor