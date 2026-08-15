JAPI: un viaje a través del juego, la tecnología y la imaginación

Hay muchas maneras de conocer Jalisco, pero pocas permiten recorrerlo mientras se juega, se experimenta y se pone a prueba la curiosidad. Esa es precisamente la apuesta de Jalisco Paseo Interactivo (JAPI), que a dos años de su apertura ya superó los 300 mil visitantes.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

El museo abrió sus puertas en julio de 2024 en el inmueble que anteriormente ocupó el Trompo Mágico y, desde entonces, se ha convertido en una alternativa para quienes buscan una salida diferente en familia. En sus 8 mil metros cuadradosconviven tecnología, arte, naturaleza, historia y experiencias pensadas para públicos de distintas edades.

La propuesta no consiste solamente en observar. Aquí hay que tocar, moverse, crear, experimentar y participar. Por eso, buena parte del recorrido está diseñado para que niñas, niños, jóvenes y adultos puedan aprender mientras se divierten.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

Cinco formas de acercarse al estado

El recorrido se divide en cinco grandes áreas: Creatividad, Identidad, Pequeños, Naturaleza y Persona, cada una dedicada a mostrar una faceta distinta de Jalisco.

En Creatividad, el amarillo acompaña experiencias relacionadas con el arte, la imaginación, el cine, la música y la innovación. Es posible participar en un mural colectivo, crear un cómic y acercarse a expresiones vinculadas con la cultura Wixárika.

Identidad, representada por el naranja, lleva al visitante por la historia, el patrimonio, los pueblos originarios y algunas de las expresiones que hacen reconocible a Jalisco. La tecnología y la realidad virtual forman parte de este recorrido.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

Para los más pequeños está Pequeños, un espacio pensado especialmente para niñas y niños de menor edad, mientras que Naturaleza, en color verde, permite acercarse a los ecosistemas, la flora, la fauna y el clima del estado, además de reflexionar sobre el cuidado ambiental.

Finalmente, Persona, identificada con el azul, combina retos físicos con historias de atletas jaliscienses y contenidos relacionados con alimentación, bienestar y emociones.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

Wérika: volar sobre Jalisco

Uno de los momentos que pueden convertir la visita en una experiencia difícil de olvidar es Wérika, un teatro panorámico suspendido que utiliza un simulador de vuelo y una pantalla de 180 grados para crear la sensación de sobrevolar distintos paisajes de Jalisco.

La experiencia ocupa mil 220 metros cuadrados y ha sido presentada como el primer teatro volador de Latinoamérica. Su nombre significa “águila” en Wixárika y fue aprobado por autoridades tradicionales, agrarias y civiles de comunidades de Mezquitic.

La tecnología, en este caso, no busca sustituir el contacto con el territorio, sino acercarlo de una manera distinta: desde el paisaje, la cultura y la historia, pero también desde la sensación de estar ahí.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

Arte, memoria y nuevas experiencias

La visita puede complementarse con las exposiciones temporales que actualmente forman parte de la oferta de JAPI. “Campo Común” reúne el trabajo de 22 artistas contemporáneos que exploran los vínculos entre arte y futbol a partir de temas como identidad, territorio, comunidad y poder.

A ella se suma “Jalisco 70”, una muestra integrada por 50 imágenes del archivo del fotógrafo Miguel Rodríguez Juárez, quien documentó durante varios sexenios la vida cotidiana, los personajes y las transformaciones urbanas del estado.

También existen laboratorios para talleres creativos y actividades que se renuevan periódicamente, por lo que la experiencia puede cambiar de una visita a otra.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

Una noche diferente en el museo

Y si la idea es conocer JAPI desde otra perspectiva, vale la pena apartar una fecha: el jueves 27 de agosto se realizará una nueva Noche de Museos, con horario extendido de 18:00 a 22:00 horas.

La jornada tendrá música en vivo con la presentación de la Orquesta Típica de la Secretaría de Cultura de Jalisco en el patio del recinto, además de una función de cine al aire libre con producciones realizadas por cineastas jaliscienses.

Así, JAPI busca que el museo no termine cuando se apagan las pantallas o se concluye un recorrido, sino que se convierta también en un punto de encuentro para convivir, descubrir y mirar Jalisco desde diferentes ángulos.

Con más de 300 mil visitantes, la invitación está puesta sobre la mesa: si todavía no conoces JAPI, puede ser un buen momento para hacerlo; y si ya fuiste, quizá haya alguna experiencia que todavía te falte por descubrir.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

DATOS

300 mil: visitantes que JAPI ha superado desde su apertura.

visitantes que JAPI ha superado desde su apertura. 2024: año en que abrió sus puertas.

año en que abrió sus puertas. 90: exhibiciones interactivas.

exhibiciones interactivas. 8 mil m²: superficie aproximada del museo.

superficie aproximada del museo. 5: áreas temáticas: Creatividad, Identidad, Pequeños, Naturaleza y Persona.

áreas temáticas: Creatividad, Identidad, Pequeños, Naturaleza y Persona. 1,220 m²: superficie de la experiencia inmersiva Wérika.

superficie de la experiencia inmersiva Wérika. 180°: amplitud de la pantalla panorámica de Wérika.

amplitud de la pantalla panorámica de Wérika. 22: artistas que participan en “Campo Común”.

artistas que participan en “Campo Común”. 50: imágenes que integran “Jalisco 70”.

imágenes que integran “Jalisco 70”. 27 de agosto: próxima Noche de Museos.

próxima Noche de Museos. 18:00 a 22:00 horas: horario de la Noche de Museos.

JAPI supera los 300 mil visitantes a dos años de su apertura

PARA VISITAR JAPI