Con el objetivo de acercar la cultura a distintos puntos de la ciudad y fortalecer la convivencia entre las familias, el Sistema DIF Guadalajara puso en marcha el programa Cine Comunitario, cuya primera función se realizó en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 26 con la proyección del documental Breaking la vida.

DIF Guadalajara lleva cine y arte a espacios comunitarios (Cortesía)

La actividad reunió a niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, quienes además de disfrutar de la función participaron en un Taller de Break Dance previo a la proyección, impartido por Bboy Ojitos Holookunz.

Durante el taller, las y los asistentes conocieron elementos básicos de esta disciplina y exploraron el lenguaje corporal y artístico del break dance, como una forma de acercarse a las expresiones culturales relacionadas con el documental.

El programa se desarrollará de agosto a noviembre de 2026 en 15 espacios del DIF Guadalajara, entre Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de Desarrollo Infantil, con la intención de llevar actividades cinematográficas y culturales a diferentes zonas de la ciudad.

La cartelera estará integrada por producciones de creadoras y creadores jaliscienses, con lo que el DIF Guadalajara busca promover el talento local, fortalecer la identidad cultural y acercar a las familias a obras que reflejan la diversidad artística y social de Jalisco.

DIF Guadalajara lleva cine y arte a espacios comunitarios (Cortesía)

Además de promover el acceso al cine, las funciones buscan consolidar los espacios comunitarios como puntos de encuentro seguros para personas de todas las edades, favoreciendo la integración familiar, la convivencia y el sentido de pertenencia.

Así, Cine Comunitario apuesta por vincular el cine con otras expresiones artísticas para convertir cada función en una experiencia de participación y convivencia para las familias tapatías.