Regresa el Encuentro Internacional del Mariachi a Jocotepec

El presidente municipal durante la presentación del programa de las Fiestas Patrias 2026.

El municipio de Jocotepec, situado en la ribera del lago de Chapala, anunció sus celebraciones de las Fiestas Patrias 2026.

El programa de actividades busca proyectar la riqueza cultural, las tradiciones y el atractivo turístico del municipio, consolidando al lago de Chapala no solo como un refugio de belleza natural y biodiversidad, sino también como un epicentro de dinamismo económico y convivencia comunitaria para visitantes locales, nacionales e internacionales.

El presidente municipal, Hugo García Vargas, conocido popularmente como “Bombín”, presentó la agenda de Fiestas Patrias Jocotepec 2026, que arrancan formalmente el sábado 15 de agosto, con la presentación de las candidatas a Señorita Jocotepec, a las 20 horas y una variada cartelera cívica, deportiva y cultural que se extenderá hasta el 16 de septiembre.

Uno de los momentos relevantes de esta programación turística y cultural será el regreso, tras cuatro años de ausencia, del XXXIII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, a las orillas del Lago de Chapala.

El próximo jueves 3 de septiembre a las 7:30 de la noche, el malecón de Jocotepec recibirá la presentación gratuita de dos mariachis de talla internacional, ofreciendo un espectáculo que posiciona nuevamente a la ribera como un destino imperdible en Jalisco.

La festividad también incluye eventos emblemáticos como el tradicional Baile del Rebozo el 29 de agosto con Arturo Vargas y su mariachi, así como la coronación de Señorita Jocotepec, el 12 de septiembre.

El 13 de septiembre se hará la instalación de la Cápsula del Tiempo 2026-2030 y la noche del 15 de septiembre se realizará la ceremonia del Grito de Independencia y una verbena popular en la plaza del municipio.

El 16 de septiembre se efectuará el desfile cívico por las principales calles de Jocotepec.

La distancia de Guadalajara a Jocotepec es de 62 kilómetros, con una hora y 15 minutos de recorrido. Los autobuses salen a Jocotepec de la Antigua Central Camionera.