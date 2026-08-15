Tequila con propósito: Clase Azul presenta OYA y una nueva edición Pink

El tequila vuelve a colocarse en el centro de una experiencia que busca mostrar que este destilado también puede ser una expresión de cultura, diseño y gastronomía. En Los Altos de Jalisco, Clase Azul México celebró la apertura de OYA, su restaurante insignia dentro de La Hacienda, un espacio de 20 hectáreas donde convergen la elaboración del tequila, la cerámica y la cocina mexicana.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

De acuerdo con la información de Clase Azul México, La Hacienda fue concebida como un lugar para acercarse al origen de sus tequilas y licoreras, con recorridos que permiten conocer el proceso de elaboración del destilado y el trabajo artesanal detrás de cada pieza. El sitio también cuenta con una fábrica de cerámica y una nave de embotellado, además de OYA, donde la cocina mexicana dialoga con las distintas expresiones de la casa.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

OYA propone un recorrido por diferentes momentos de la cocina mexicana, desde sus raíces ancestrales hasta interpretaciones contemporáneas. La experiencia se acompaña por el paisaje de los campos de agave que rodean La Hacienda, haciendo del tequila uno de los elementos que articulan la propuesta.

La presencia del destilado no se limita al maridaje. Clase Azul ha construido en este espacio una experiencia alrededor de todo el proceso: desde el agave y la destilación hasta la creación de las licoreras que contienen sus tequilas. Actualmente, sus experiencias en La Hacienda incluyen degustaciones guiadas y recorridos por la fábrica de tequila y el taller de cerámica.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

Una tarde para celebrar el talento femenino

La apertura de OYA también fue el punto de encuentro para presentar oficialmente la nueva Edición Limitada Clase Azul Tequila Pink, una propuesta que suma a la identidad artesanal de la marca un propósito social.

La presentación reunió a más de 30 mujeres vinculadas con la cultura, el arte y diferentes ámbitos creativos del país. Entre las invitadas estuvieron personalidades como Ely Guerra, Sagrario Miranda, Marisa Lazo, Vivir Quintana, Sara Maldonado y Maye Villa de Lemus, quienes recorrieron La Hacienda y conocieron la propuesta gastronómica de OYA.

El momento central fue la develación de la nueva licorera Pink, concebida como una pieza que representa transformación, resiliencia y esperanza. La propuesta busca además contribuir a la lucha contra el cáncer de mama mediante los recursos destinados a esta causa.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

La edición forma parte de la serie Pink de Clase Azul México, creada para apoyar la concientización sobre el cáncer de mama y destinar recursos a iniciativas relacionadas con la detección oportuna y la atención. En su sitio oficial, la firma señala que estas ediciones rinden homenaje al valor y la resiliencia.

En esta nueva expresión, la maestra destiladora Viridiana Tinoco trabajó un ensamble de tequila joven con tequilas añejos y extra añejos terminados en barricas de vino de Oporto Lágrima y jerez amontillado. La licorera, inspirada en la flor de loto y decorada a mano por artesanos mexicanos con diferentes tonalidades de rosa, acompaña el carácter especial de la edición.

Así, el tequila se convierte nuevamente en el hilo conductor de una experiencia que reúne territorio, artesanía, gastronomía y una causa que busca generar impacto más allá de la mesa.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

Clase Azul México, tequila y artesanía mexicana

Fundada en Guadalajara en 1997 por Arturo Lomelí, Clase Azul México ha desarrollado una propuesta en la que el tequila comparte protagonismo con la artesanía. La propia compañía señala que su primera licorera, blanca con azul cobalto, marcó el inicio de una visión que buscaba presentar al tequila como una expresión de la herencia y el arte mexicanos.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

Hoy, la marca reúne tequila, mezcal, cerámica y experiencias inmersivas en distintos espacios. La Hacienda, ubicada a 95 kilómetros de Guadalajara, representa uno de sus principales puntos de encuentro con el público y permite conocer de cerca la elaboración de sus destilados y licoreras.

Más que una bebida, la propuesta de Clase Azul coloca al tequila como parte de una narrativa donde el paisaje de Jalisco, el trabajo de los artesanos, la cocina mexicana y el diseño se encuentran en una misma experiencia.

Clase Azul da la bienvenida a OYA, restaurante de La Hacienda, lanzando la Edición Limitada Pink

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