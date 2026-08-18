Cine hecho en Jalisco toma las plazas y recintos del estado

Con una tarde dedicada al talento cinematográfico local, la Plaza de la República se convirtió este lunes en una sala de cine al aire libre para dar inicio a la segunda temporada de Cine Hecho en Jalisco, una propuesta que continuará durante los próximos días con una programación gratuita en distintos espacios públicos y culturales del estado.

La función inaugural abrió con “Dolores”, cortometraje de animación dirigido por Cecilia Andalón Delgadillo y producido por Taller del Chucho, para después presentar “La Arriera”, largometraje de ficción dirigido por Isabel Cristina Fregoso y producido por Machete Producciones con el apoyo de Filma Jalisco. Ambas cintas muestran la diversidad de historias y miradas que forman parte de la producción cinematográfica jalisciense.

“Dolores” sigue a una niña de siete años que, tras adentrarse en un maizal prohibido, termina dentro de una tumba de tiro prehispánica del occidente de México, donde conoce a unos peculiares seres que quieren jugar con ella. El cortometraje fue nominado a Mejor Cortometraje de Animación en el Ariel 67.

Por su parte, “La Arriera” lleva al público a la sierra de Jalisco durante la década de 1930 para contar la historia de Emilia, una adolescente que escapa de casa disfrazada de arriero en busca de su padre biológico y de su propia libertad. La cinta obtuvo tres nominaciones al Ariel 67, en las categorías de Mejor Fotografía, Mejor Vestuario y Mejor Revelación Actoral para Ale Cosío.

Cine Hecho en Jalisco (HECTOR HERNANDEZ)

Una cartelera que sigue

El arranque de esta segunda temporada marca el comienzo de un circuito que llevará el cine realizado en Jalisco más allá de las salas convencionales. Del 17 al 30 de agosto se ofrecerán 20 funciones gratuitas, con una selección de 15 producciones, entre ellas nueve largometrajes y seis cortometrajes, además de tres programas en vivo y dos masterclasses.

La programación llegará a Guadalajara, Zapopan, Lagos de Moreno, Jalostotitlán, Arandas, Tepatitlán de Morelos y Atotonilco el Alto, con sedes como el Edificio Arroniz, Cine Mayahuel, Tantuyo Centro Cultural, Cineka, CUGDL, CAAV, JAPI, UNIVA y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, además de plazas y centros culturales de los municipios participantes.

Este martes 18 de agosto la cartelera continuará en Guadalajara con dos funciones. A las 18:00 horas, el Edificio Arroniz proyectará “La Carretera de los Perros” y “Concierto para otras manos”, mientras que a las 19:00 horas, Tantuyo Centro Cultural recibirá “Cangrejos en el Aire” y “La Eterna Adolescente”.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, Filma Jalisco y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, el circuito busca ampliar las oportunidades de exhibición para las producciones realizadas en el estado, fortalecer la formación de públicos y acercar a los realizadores con nuevas audiencias.

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