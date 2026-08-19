Acaramelados: la nueva comedia romántica coreana que conquista streaming

. Jung Hae-in y Ha Young son los protagonistas de la serie surcoreana "Acaramelados".

La serie surcoreana “Acaramelados” (Our Sticky Love), estrenada el 7 de agosto de 2026 en Netflix, presenta una historia que mezcla romance, acción y misterio. La trama sigue a Go Eun-sae (Ha Young), una fiscal anticorrupción que pierde la memoria tras un accidente, y a Jang Tae-ha (Jung Hae-in), un exboxeador que finge ser su novio para protegerla de una peligrosa red criminal.

Ambientada en un pueblo dedicado a la fabricación de caramelos, la serie combina el encanto nostálgico con la tensión de un thriller. Eun-Sae, desconfiada al inicio, se ve obligada a convivir con Tae-ha, y poco a poco descubre en él un aliado inesperado. El director Kim Jang-han definió la producción como “una comedia romántica conmovedora y que te hace sentir bien”, comparando el vínculo de los protagonistas con la dulzura y pegajosidad del caramelo coreano.

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Con un elenco que incluye a Heo Sung-tae, Lee Jae-won, Lee Jun-young, Seo Jung-yeon, Jeon Bae-soo, Kim Young-ok y Jang Hye-jin, la primera temporada cuenta con 12 episodios producidos por Studio S y grabados en escenarios emblemáticos de Dangjin, como el estanque Myeoncheo Goljeongji y el Museo de Arte Ami.

Intermedia: ¿Por qué verla?

“Acaramelados” es recomendable porque ofrece una mezcla única de romance y suspenso, con una química irresistible entre sus protagonistas y un trasfondo que aborda la memoria, la identidad y la confianza. Su tono ligero y emotivo la convierte en una opción ideal para quienes buscan una historia que entretenga, conmueva y deje una sensación positiva, como el mismo caramelo que inspira su título.