War: dinero, poder y ambición en HBO Max

. La serie llegará a HBO Max el 1 de octubre de 2026 con ocho episodios de tensión, estrategia y juego sucio. Foto Especial HBO. (Justin Downing)

HBO Max apuesta este otoño por War, un drama legal que convierte un divorcio de alto perfil en una batalla donde la reputación, la influencia y el dinero pesan tanto como la propia ley. La serie, creada por George Kay, conocido por éxitos como Lupin y Hijack, presenta un conflicto que trasciende el ámbito personal para transformarse en un enfrentamiento mediático y judicial de enormes proporciones.

La historia sigue a Morgan Henderson (Dominic West), un poderoso magnate tecnológico acostumbrado a imponerse en cualquier situación, y a Carla Duval (Sienna Miller), una reconocida estrella de cine internacional decidida a defender lo que considera suyo tras la ruptura. Lo que comienza como un proceso de divorcio pronto se convierte en una guerra abierta entre los prestigiosos despachos londinenses Cathcarts & Sons y Taylor & Byrne, cuyos abogados están dispuestos a utilizar todas las herramientas a su alcance para garantizar la victoria de sus clientes.

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Más allá del conflicto principal, la serie explora las complejas dinámicas de poder que se desarrollan dentro de los bufetes. Personajes como Serena Byrne (Phoebe Fox), una brillante estratega legal, Nicholas Taylor (James McArdle), un abogado ambicioso que busca consolidar el prestigio de su firma, y los implacables socios de Cathcarts, St. John Smallwood (Pip Torrens) y Beatrice “Queen Bea” Ubosi (Nina Sosanya), aportan profundidad a una trama donde las alianzas son frágiles y las traiciones forman parte del juego.

Uno de los aspectos más atractivos de War es que traslada la tensión de los thrillers tradicionales a las salas de reuniones, las negociaciones privadas y los tribunales. George Kay construye un relato donde cada declaración, filtración o estrategia legal puede alterar el equilibrio de fuerzas, manteniendo un ritmo constante que combina drama psicológico, intriga corporativa y conflictos personales.

Con ocho episodios y su estreno el 1 de octubre de 2026, la serie se perfila como una de las grandes apuestas de HBO Max para la temporada. Gracias a un reparto de primer nivel y una trama centrada en el choque entre poder, prestigio y ambición, War promete convertirse en una historia adictiva sobre los costos de ganar cuando todo está en juego.