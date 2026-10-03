The New Stanford Prison Experiment: el reality de Netflix que pone a prueba los límites del poder

. Imagen: Netflix

Netflix vuelve a explorar el comportamiento humano con The New Stanford Prison Experiment, una serie que retoma uno de los estudios psicológicos más controvertidos del siglo XX y lo adapta al formato de reality y experimento social. La producción, que llegará a la plataforma el 21 de octubre de 2026, convierte una prisión real en el escenario de una experiencia donde 30 participantes voluntarios son divididos aleatoriamente entre guardias y prisioneros para convivir durante dos semanas bajo reglas estrictas de autoridad y control.

La propuesta toma como referencia el célebre experimento realizado en 1971 por el psicólogo Philip G. Zimbardo en la Universidad de Stanford, una investigación que fue suspendida apenas seis días después debido a los comportamientos abusivos y deshumanizantes que surgieron entre los participantes. Sin embargo, esta nueva versión busca diferenciarse mediante protocolos de seguridad reforzados, supervisión especializada y la participación de expertos en psicología y sistemas penitenciarios.

. Uno de los atractivos de la serie es observar cómo una dinámica aparentemente simple comienza a transformar las relaciones entre los participantes. Foto: Netflix

Uno de los mayores atractivos de la serie es observar cómo una dinámica aparentemente simple comienza a transformar las relaciones entre los participantes. El avance ofrece momentos de evidente tensión emocional, donde algunos reconocen haber cruzado límites morales y otros cuestionan constantemente la realidad del experimento. Frases como “Fuimos demasiado lejos” o reflexiones sobre la aparición de un “monstruo interior” anticipan una experiencia intensa que invita a reflexionar sobre la influencia del contexto en la conducta humana.

Con seis episodios, The New Stanford Prison Experiment plantea preguntas incómodas sobre el poder, la obediencia y la identidad. Más allá del entretenimiento, la serie busca examinar cómo reaccionan las personas cuando son colocadas dentro de estructuras jerárquicas diseñadas para desafiar sus valores, ofreciendo una mirada inquietante sobre los mecanismos que pueden emerger cuando la autoridad se convierte en una forma de vida cotidiana.

Su estreno, previsto para el 21 de octubre de 2026, promete generar debate al recuperar un experimento que, más de medio siglo después, sigue siendo objeto de discusión ética y académica. Netflix apuesta así por una producción provocadora que combina tensión psicológica, observación social y reflexión sobre los límites del comportamiento humano.