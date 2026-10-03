Las Catadoras de Hitler: mucho contexto, poca profundidad

Las Catadoras de Hitler (2025)

Las catadoras de Hitler (2025) revela una trama difícil de ignorar porque muestra 7 mujeres obligadas a probar los alimentos destinados a Adolf Hitler, sin saber si alguno de ellos podría estar envenenado. También se añade que su contexto histórico es uno de los más complejos del siglo XX por la Segunda Guerra Mundial y los últimos momentos de un régimen nazi que ya evidenciaba señales de desgaste y una derrota cada vez más pronta.

Por esta razón, la película deja la sensación de que debió ofrecer mucho más.

Uno de los problemas del filme está en el argumento de la historia, que gran parte de ella se vuelve demasiado flojo y monótono. La trama avanza sin crear tensión que cabría esperar de una situación en la que las protagonistas arriesgan la vida cada vez que se sientan a comer. Al momento de ver la cinta es posible distraerse sin perder el hilo de lo que sucede, una señal de que el relato no siempre consigue proseguir la atención del espectador.

El problema no es que la película sea sobria. Una historia ambientada durante la guerra no tiene la necesidad de estar llena de batallas para ser intensa. Sin embargo, Las catadoras de Hitler desaprovecha la enorme posibilidad narrativa que le brinda su propio contexto. La Alemania que presenta ya se encuentra deteriorada y fracturada, a la vez que la derrota del régimen es inevitable. Ese escenario podía haber servido para ahondar en el miedo, la incertidumbre y las consecuencias que tenía para las protagonistas vivir el derrumbe de un sistema al que estaban sometidas.

Otro rasgo que deja dudas es la elección de Rosa Sauer como protagonista. Las 7 mujeres comparten un trance excepcional y, en realidad, cualquiera de ellas podía haber llevado el papel principal. El filme prefiere por centrar la mirada en Rosa, pero no consigue explicar del todo por qué su historia merece ocupar un lugar por encima de las demás. Las otras catadoras terminan teniendo una presencia que parece más cercana a la de personajes secundarios que a la de mujeres que comparten el mismo riesgo.

La película tenía la oportunidad de profundizar en la perspectiva femenina de la guerra. Rosa no es reclutada voluntariamente a ese lugar, ya que fue por imposición para convertirse en catadora. Esa circunstancia podía haber consentido analizar con mayor agudeza su propia mirada sobre el conflicto, sus pensamientos, temores y la manera en que una mujer común vivía la guerra desde un espacio alejado del frente de batalla, pero igualmente marcado por la posibilidad de morir.

Asimismo, falta desarrollar un argumento del por qué Rosa y las otras 6 mujeres fueron elegidas. La película muestra al grupo de catadoras como un hecho establecido, sin llegar a mencionar cómo lograron estar ahí y bajo qué circunstancias fueron seleccionadas, a fin de darle mayor peso a la trama.

El potencial era aún mayor por tratarse de una historia referida con Margot Wölk, la mujer que aseguró haber sido una de las catadoras de Hitler. Contar con un episodio de la Segunda Guerra Mundial desde la experiencia de una mujer que afirmó haber experimentado esa situación prometía un enfoque poco habitual. El filme pudo haber utilizado esa visión para hablar del miedo cotidiano, la supervivencia, la condición femenina y la relación de una persona ordinaria con un acontecimiento histórico de grandes dimensiones.

Al contrario, el contexto histórico termina funcionando en buena medida como telón de fondo. La película manifiesta una Alemania que se desmorona, sin sumergirse lo suficiente en lo que ese derrumbe significa para sus protagonistas. La amenaza existe, aunque no se percibe en todo momento; la guerra está presente y aun así, pocas veces adquiere verdadero peso dentro de la experiencia personal de Rosa.

Después de todo, Las catadoras de Hitler no decepciona por carecer de una historia interesante, sino porque tenía un relato que daba para mucho más. Siete mujeres enfrentadas a una amenaza de muerte, una protagonista inspirada en el testimonio de una mujer que declaró haber vivido esa experiencia y una Alemania cercana al final de la guerra eran elementos suficientes para realizar una narración más acentuada, tensa y personal. No obstante, la película elige una cronología contenida que deja al espectador con la impresión de que, entre todo lo que pudo contar, se quedó corta.

La Crónica de Hoy 2026