Tres décadas entre rostros, color y emoción

Un artistas cuya obra puede leerse como una especie de diario: con el paso de los años cambian las formas, aparecen nuevas preguntas y se transforman las maneras de mirar. Algo de eso ocurre en Emilio Chalita: 30 años de pintura, retrospectiva, exposición que Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) presenta en su Sala de Exposiciones Temporales.

“30 años de pintura de Emilio Chalita” en el Museo Interactivo (JAPI)

La muestra reúne piezas realizadas a lo largo de tres décadas y propone un recorrido por diferentes momentos de la producción del artista visual y pintor tapatío. La obra más antigua que forma parte de la exposición data de 1997, punto de partida para observar las búsquedas que han acompañado a Chalita en la construcción de su propuesta.

Más que seguir una cronología rígida, la exposición permite reconocer transformaciones en las formas, los colores y, sobre todo, en la manera en que el artista se acerca a la figura humana y a las emociones. Su pintura transita de la representación hacia una síntesis cada vez más personal, donde el trazo adquiere también un papel protagónico.

“30 años de pintura de Emilio Chalita” en el Museo Interactivo (JAPI)

Los rostros y el color aparecen como algunos de los elementos constantes en esta trayectoria, mientras que distintas etapas de su producción dialogan con corrientes como el cubismo y el neoexpresionismo, además de incorporar referencias vinculadas con el misticismo contemporáneo.

La retrospectiva forma parte del programa “Una noche en el museo” y abre un espacio para acercarse a una trayectoria que continúa en movimiento. En ese sentido, las obras reunidas funcionan también como pequeñas ventanas a las inquietudes que han acompañado al artista durante estos 30 años.

“30 años de pintura de Emilio Chalita” en el Museo Interactivo (JAPI)

De la razón a la intuición

La formación de Chalita tiene una particularidad: su recorrido combina disciplinas relacionadas con el arte, la ingeniería y las finanzas. Ese cruce entre pensamiento racional, intuición y sensibilidad aparece como parte del trasfondo de una obra que, con el tiempo, ha incorporado preguntas relacionadas con la filosofía, la espiritualidad y el misticismo.

En su producción reciente, la pintura se convierte así en un espacio para explorar la conciencia y la experiencia humana. Las formas se simplifican, el trazo gana libertad y la dimensión emocional cobra mayor presencia.

“30 años de pintura de Emilio Chalita” en el Museo Interactivo (JAPI)

Nacido en Guadalajara, Emilio Chalita Aceves ha desarrollado buena parte de su trayectoria alrededor de la pintura, con obra presentada en espacios culturales de México y en escenarios internacionales. La exposición de Japi permite mirar ese recorrido en conjunto y advertir cómo una misma búsqueda puede cambiar de forma a través de los años.

Durante la inauguración, José Luis Coronado Vázquez, director general de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), señaló que este tipo de actividades buscan reunir distintas expresiones culturales y acercarlas al público durante una misma velada. También destacó la presencia de creadores plásticos de Jalisco y la oportunidad de conocer una muestra representativa de la trayectoria de Chalita.

“30 años de pintura de Emilio Chalita” en el Museo Interactivo (JAPI)

La exposición permanece abierta al público y, como parte de las actividades alrededor de la muestra, este sábado se realizará una visita guiada. Una oportunidad para detenerse frente a las piezas y seguir, a través de ellas, las huellas de tres décadas de pintura: del rostro al gesto, del color a la emoción y de la figura al trazo.

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