Más de 600 mil globos buscarán conquistar un récord mundial en Zapopan

Zapopan está a punto de convertirse en una enorme fábrica de fantasía. El próximo 28 de agosto, más de 600 mil globos de látex natural llenarán el Centro Cultural Universitario para dar forma a una instalación monumental que buscará colocar a Jalisco en el mapa de los grandes récords internacionales.

Primera Convención Internacional de Globos Payaso

El reto será parte de la Primera Convención Internacional de Globos Payaso, que reunirá del 28 al 31 de agosto a artistas, especialistas, decoradores y aficionados de distintas partes del mundo. La propuesta no será simplemente una decoración a gran escala: será una experiencia inmersiva construida globo por globo y sometida al proceso oficial de evaluación de Guinness World Records.

“Van a ser más de 600 mil globos o más”, explicó Esmeralda Ledezma, directora de Marketing de Globos Payaso, quien detalló que la temática fue elegida pensando en una experiencia familiar y actual.

La inspiración será el universo de Willy Wonka, con espacios que permitirán al público recorrer una historia construida completamente con globos. La intención, explicó Ledezma, es que quienes ingresen puedan sentirse dentro de un túnel y una aldea creada con estos materiales, convirtiendo el recorrido en una experiencia visual más cercana a un mundo de fantasía que a una exposición tradicional.

Primera Convención Internacional de Globos Payaso

Un récord que se construirá con las manos

Detrás de la cifra de más de 600 mil globos habrá decenas de artistas trabajando de manera simultánea. Cada pieza será colocada como parte de una enorme obra colectiva, cuya escala será uno de los principales atractivos del intento.

El 28 de agosto se realizará oficialmente el desafío bajo la metodología establecida por Guinness World Records™, que contempla documentación, verificación y revisión de evidencias antes de determinar si se consigue el nuevo título mundial.

Y aunque el intento será el momento clave, la historia continuará para el público. Del 29 al 31 de agosto, la instalación permanecerá abierta para que visitantes de todas las edades puedan recorrerla, tomarse fotografías y disfrutar de una experiencia donde el color, la imaginación y la escala serán protagonistas.

Para Luis Carlos Da Silva, artista del globo, la propuesta representa algo pocas veces visto en esta disciplina.

“La experiencia permitirá sacar fotos, videos, compartir con la familia, de todo el tiempo que tengo trabajando con globos no se había logrado algo tan increíble”, señaló.

Primera Convención Internacional de Globos Payaso

Una fiesta internacional alrededor del globo

La convención también buscará convertirse en un punto de encuentro para quienes han hecho del trabajo con globos una profesión y una forma de expresión artística.

Durante cuatro días participarán más de 200 artistas internacionales, además de 21 instructores de reconocimiento mundial, quienes ofrecerán clases magistrales, talleres y demostraciones sobre técnicas y tendencias de esta disciplina.

El programa incluirá también la Graduación de la Academia Internacional de Globos, uno de los momentos que busca darle al encuentro un carácter profesional y formativo.

La convención espera recibir a artistas, emprendedores, decoradores, organizadores de eventos, escuelas especializadas y aficionados, creando un espacio de intercambio entre creadores de distintos países.

La organización está a cargo del equipo detrás del Balloon Parade, espectáculo que hace un año llegó a Guadalajara y reunió a más de 5 mil asistentes. A ese trabajo se suman proyectos como la decoración temática del Mundial en Galerías Guadalajara y una instalación inspirada en Super Mario Bros., propuestas que llevaron el arte con globos a espacios de gran afluencia.

Ahora el reto será mucho mayor: pasar de una instalación llamativa a intentar conquistar un récord mundial.

Primera Convención Internacional de Globos Payaso

Más allá de la fantasía: qué pasará con los globos

La magnitud del proyecto también plantea una pregunta inevitable: ¿qué ocurrirá con más de 600 mil globos cuando termine el evento?

La organización asegura que no terminarán como basura.

Fabricio López, presidente de ANAFAG, explicó que una vez concluida la convención los globos serán ponchados y enviados a un proceso de aprovechamiento industrial.

“Inmediatamente termine el evento se ponchan los globos y se van a la fábrica de suela de sandalias y se convierten también en pelota esponja, toda esta estructura se convertirá en producto cien por ciento reciclable”, explicó.

La organización busca además aclarar una confusión frecuente: los globos utilizados en esta instalación son de látex natural, no de plástico, y serán recuperados al finalizar el evento para incorporarlos a un proceso de reutilización.

Así, la gigantesca estructura que durante unos días convertirá al Centro Cultural Universitario en un mundo de fantasía tendrá una segunda vida una vez que termine el espectáculo.

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