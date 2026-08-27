“Coyote vs. Acme”: el triunfo de los fans

Mucho que decir de esta película, pero también mucho que platicar sobre el sinuoso camino que tuvo que cruzar para llegar a la pantalla grande. Es de esos casos en los que la realidad, como siempre, supera a la ficción y, definitivamente, hay que entrar en contexto para poder entender el espectáculo disparatado y divertido que vamos a ver en pantalla.

“Coyote vs. Acme"

Esta película se suponía que debía estrenarse en 2023, pero Warner Bros. —que no ha tomado muy buenas decisiones últimamente— canceló el estreno de “Coyote vs. Acme”, a pesar de que la película ya estaba completamente terminada y lista para su lanzamiento. Algo muy similar ocurrió con “Batgirl”, otro proyecto que terminó enlatado.

Posteriormente se revelaría que Warner no lanzó la película porque prefirió declararla como una “pérdida de empresa” para ahorrarse varios millones de dólares en impuestos.

Miles de fans se enojaron con Warner y lanzaron campañas digitales bajo el hashtag: #SaveCoyoteVsAcme. Recolectaron miles de firmas, aunque el fenómeno se hizo realmente viral cuando, un buen día, un fan se disfrazó del Coyote a las afueras de los estudios de Warner para exigir su estreno, portando un letrero que decía: “LIBÉRENME”.

También provocó mucha presión el hecho de que miembros del equipo de producción de la película, así como diversos directores, animadores y guionistas de Hollywood, criticaran a Warner por utilizar películas terminadas como deducciones fiscales.

Así que, ante el gran escándalo, Warner revirtió su decisión y permitió a los cineastas buscar otros distribuidores, después de la reacción negativa del público. La compañía dio marcha atrás a sus planes y finalmente vendió los derechos de Coyote vs. Acme a la distribuidora independiente Ketchup Entertainment por aproximadamente 50 millones de dólares.

“Coyote vs. Acme"

Por fin, tras tres años de lucha, “Coyote vs. Acme” llegará a los cines. El estreno en Latinoamérica será el 27 de agosto y a nivel mundial el 28 de agosto.

Este estreno viene precedido por una brutal campaña viral, llena de memes con leyendas como: “En efecto, ganó el cine” y “Coyote, esta va por ti, viejo amigo”.

Y es que no se trata simplemente de defender al villano del Correcaminos. Lo que resulta y resalta de todo esto es la fuerza —y el amor— de los fans de los Looney Tunes por una película que, en teoría, no debió ver la luz, y el poder de los cinéfilos en general cuando hacen las cosas bien y se hacen escuchar.

“Coyote vs. Acme” está dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch, a partir de una historia de Burch, James Gunn —quien también se desempeñó como productor— y Jeremy Slater.

“Coyote vs. Acme”

Combinando acción real y animación, al más puro estilo de “Space Jam”, la película está basada en el personaje Wile E. Coyote —el villano del Correcaminos— y en la Corporación Acme, elementos provenientes de las series de dibujos animados Looney Tunes y Merrie Melodies (Fantasías animadas de ayer y hoy), así como en el artículo de la revista The New Yorker publicado en 1990 por Ian Frazier.

El elenco de la película incluye a John Cena, como el malvado director de la compañía ACME; Will Forte, Lana Condor, P. J. Byrne, Tone Bell, Martha Kelly y la voz de Eric Bauza en su versión original.

Ahora sí, ya podemos entrar en la trama de esta singular película.

Durante décadas, el Coyote ha tratado de atrapar al Correcaminos utilizando productos marca ACME, pero todo tiene un límite. Después de que todos los productos fabricados por esta corporación le hayan resultado contraproducentes a Wile E. Coyote en su interminable cacería del Correcaminos, finalmente se cansa y toma la decisión de demandar a ACME.

Para llevar a cabo su plan, el Coyote solicita la ayuda de un abogado humano llamado Kevin Avery, un empleado de una empresa de vallas publicitarias en decadencia. Para Kevin, representar al Coyote en su demanda contra ACME se convierte en una oportunidad para finalmente hacer algo importante.

La creciente amistad entre Wile E. Coyote y su abogado los motiva a ganar el caso judicial, mientras se enfrentan al intimidante jefe del antiguo bufete de abogados de Kevin, Buddy Crane, quien ahora representa a la Corporación ACME.

“Coyote vs. Acme”

La película es divertidísima, al más puro estilo de la comedia de los Looney Tunes, pero adaptada a la modernidad. Claro que es absurda, pero precisamente en eso radica su magia.

Ver al Coyote metido en problemas nos provoca una gran nostalgia a los adultos y seguramente también muchas carcajadas a chicos y grandes. Además, veremos a muchos personajes clásicos: el Gallo Claudio, Piolín e incluso la aparición de cierto conejo icónico.

El dato curioso y la gran moraleja aquí es que la película trata sobre el triunfo, contra todo pronóstico, de una figura aparentemente débil frente a una gran corporación. Un simple coyote, un cliente más, que busca justicia en una batalla de fuerzas completamente desiguales.

Es decir, tal como ocurrió en la vida real: todo comenzó con un fan que simplemente quería ver esta película y que decidió manifestarse contra una gran compañía cinematográfica que tenía una opinión contraria: enlatarla.

Y, finalmente, en un hecho sin precedentes, no ganó únicamente el fan: ganaron todos los fans.

Recomendable para los cinéfilos que gusten de las historias divertidas, absurdas y fascinantemente locas de los Looney Tunes.

¡Nos vemos en el cine!

DATO

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