“Ni la muerte puede acabar con el amor más intenso…”.

Tuvimos la suerte de compartir mesa con nuestra querida Sandra Becerril hace unos meses: En la más reciente edición de la FENAL, la Feria Nacional del Libro de León, para platicar, en compañía del escritor Ome Galindo, sobre “La literatura emergente de misterio y suspenso en México.”

Sandra Becerril autora de “Vallery of fire"

Y la sorpresa en el aire, y la confirmaría meses después la propia Sandra, era la publicación de su novela “Valle de fuego” en nuestro vecino país del norte.

Tras un ciclo de siete años con Ediciones B / Penguin Random House Mondadori, el libro que le abrió muchísimas puertas y al que siempre le ha manifestado un cariño enorme llegará a Estados Unidos de la mano de TWB Press bajo el título “Valley of Fire”.

Becerril no es ajena a las publicaciones en otras latitudes, basta recordar la antología “Nightmares”, a través del sello Gauntlet Press, que sumaba su pluma a talentos de la talla de Mick Garris, Lawrence C. Connolly y Richard Christian Matheson; con un maravilloso arte de portada del director David Slade y un prólogo de Johnn Skipp.

Viaje lleno de tensión, colmado de pasión, excesos, codependencia y esquizofrenia, “Vallery of fire” sigue a una pareja que decide dar un giro radical a su vida, mudándose a un pintoresco pueblo de montaña en Nuevo México.

Sin embargo, lo que parecía el refugio perfecto para empezar de cero se transforma rápidamente en una pesadilla claustrofóbica cuando descubren que la aparentemente apacible comunidad oculta un oscuro secreto relacionado con la desaparición de varias mujeres y extraños rituales locales. Atrapados entre la desconfianza, el aislamiento y una amenaza cada vez más cercana, los amantes tendrán que confrontar no sólo el peligro real que los rodea, sino sus propios demonios del pasado para lograr sobrevivir…

“Vallery of fire” de Sandra Becerril (Terry Wright)

Sandra Becerril, estoy seguro que la conocen, es Miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, escritora y guionista mexicana, Sandra es Doctor Honoris Causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación (Perú), la única mexicana en Writers Horror Association y parte del equipo de escritores de HBO.

Autora especializada en los géneros de terror y thriller, ha dirigido largometrajes y series televisivas con gran éxito, es la primera mexicana en escribir para los maestros del terror de Hollywood; entre una larga, larga, lista de distinciones. “Valley of fire” estará disponible a través de plataformas digitales, como Amazon, y no hay pretexto para darle una oportunidad.

¡Anímense!