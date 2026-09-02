“Echo”: Totalmente inmersivo

Cada espectáculo del Cirque du Soleil es una suerte de hipnotismo envolvente, que acaricia cada uno de los cinco sentidos.

Su más reciente producción, Echo, es un dechado de portento visual, musical y acrobático, y ha llevado al límite todas las posibilidades de la tecnología bajo una carpa.

Echo, producción del Cirque du Soleil

Estrenado en abril de 2023, Echo narra la coqueta historia de una mujer llamada Future y su perro Ewai, quienes conocen e interactúan con diversos personajes hasta que se topan con un cubo inmenso de siete metros que posee la capacidad de modificar todo su entorno. Dicha historia plantea qué tipo de conexión tenemos los seres humanos con los animales y el globo terráqueo.

Del 8 de octubre al 1 de noviembre, Echo inundará Guadalajara con un espectáculo colosal, con más de 50 artistas de casi 20 nacionalidades sobre el escenario, que también contará con la participación de siete músicos que interpretarán en directo música para enaltecer cada acrobacia y vivencia.

Echo, producción del Cirque du Soleil

Para la presentación ante medios de comunicación e invitados que se dieron cita en uno de los salones para eventos de la Cámara de Comercio de Guadalajara, se contó con la presencia de Carlos De La Torre, director de OCESA Jalisco; Iñaki Barcos Melgar, promotor de teatro y eventos familiares de OCESA; Javier Arroyo Navarro, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, y Kevin Albrecht, del Cirque du Soleil, quien estuvo vía Zoom charlando sobre todas las vicisitudes de este espectáculo, que es el vigésimo en la historia de la compañía que naciera en el verano de 1984 en la provincia de Quebec, en Canadá.

Echo, producción del Cirque du Soleil

Cabe destacar que Echo se presenta como un show vanguardista, moderno y minimalista. Se eligió a Guadalajara como sede gracias a su carácter moderno y cosmopolita. Así que esta será una inmejorable oportunidad para todo el público tapatío y de estados aledaños para catar sin miramientos lo que es capaz de hacer esta compañía, que es considerada la mayor productora de circo en el mundo.

Echo, producción del Cirque du Soleil

Como detalle extra, tras finalizar la temporada de Echo en la Perla Tapatía, el Cirque du Soleil tomará un descanso y para 2027 no pisará tierras mexicanas.

Los boletos tienen un costo de $1,599.50 a $6,500 pesos y están a la venta a través del sistema Ticketmaster.

Echo, producción del Cirque du Soleil (@JFSAVARIA)

PARA SABER

• El Cirque du Soleil llegó a Guadalajara por primera vez en noviembre de 2011 con el espectáculo Saltimbanco.

• Mukhtar O. S. Mukhtar es el director de Echo y otros espectáculos como One Night for One Drop y Messi 10. Fue ejecutante del Cirque du Soleil por ocho años.

• Una de las sorpresas de Echo es que cuenta con la participación de talento mexicano: Danira Quintanar, que creció en Puerto Vallarta y fue parte de la compañía mexicana Humanicorp, la cual ejecuta un acto de suspensión capilar, y Daniel Alejandro Aguilar Briceño, mejor conocido como “Dankito”, y que es originario de Mérida.

• Debido al rotundo éxito en taquilla, se abrió una segunda preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex los días 2 y 3 de septiembre, con cómodas facilidades de 3, 6 y 12 meses sin intereses.

• Echo se realizará en la Gran Carpa Soleil, en Plaza Patria (Avenida Patria y Avenida Ávila Camacho S/N, colonia Jardines del Country), y se contará con el estacionamiento gratuito de la plaza.