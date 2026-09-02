Nuevas exposiciones y actividades marcan la agenda de septiembre del MUSA

El Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara renovará durante septiembre parte de su programación con nuevas propuestas que reúnen arte contemporáneo, memoria, colaboración comunitaria y distintas manifestaciones de la creación artística.

La agenda comenzará con la apertura de La ciudad de las damas, resultado del Programa Artista en Residencia, desarrollado por Alejandra Ruíz Rincón a partir del libro homónimo de Christine de Pizan, terminado en 1405.

Alejandra Ruíz Rincón durante el montaje de "La ciudad de las damas"

El jueves 3 de septiembre a las 19:00 horas se inaugura esta propuesta, construida a partir de un proceso colaborativo en el que, durante la residencia de la artista, del 11 al 23 de agosto, niñas y mujeres participaron en la elaboración de estructuras de cartón que representan espacios simbólicos creados por y para ellas.

La exposición presenta una especie de urbe construida colectivamente, acompañada de una pieza sonora que reúne las voces de las participantes. La propuesta permanecerá abierta al público hasta el 4 de octubre.

A esta exposición se sumará el trabajo dedicado a una de las creadoras más reconocidas de Jalisco. El jueves 24 de septiembre a las 19:00 horas llegará Martha Pacheco. Archivo y memoria, muestra que reunirá principalmente fotografías, obras y documentos de archivo para acercarse a una faceta más personal de la artista.

La programación de septiembre también contempla una propuesta relacionada con la animación. El viernes 4 de septiembre a las 17:00 horas, en el vestíbulo del Paraninfo “Enrique Díaz de León”, se abrirá una muestra con puppets, escenario, bocetos y fotografías del cortometraje Teatro secreto, dirigido por Diego Martínez.

El proyecto es resultado de Fotogramas Vivos: Residencias en Animación de Stop Motion, realizado en el Taller del Chucho, y permitirá conocer parte del proceso detrás de esta producción.

Por otra parte, el museo albergará Invisibles, proyecto organizado y operado por la comunidad Gaydalajara, que busca explorar y visibilizar experiencias, identidades y realidades de la comunidad LGBTIQ+. La propuesta estará disponible del 10 de septiembre al 4 de octubre.

Actividades alrededor de las exposiciones vigentes

La programación de septiembre también dará continuidad a algunas de las exposiciones que actualmente se encuentran en el MUSA.

El miércoles 9 de septiembre a las 17:00 horas comenzará el ciclo de visitas guiadas por Fenómeno vital, a cargo de la curadora Talien Corona Ojeda. La actividad no requiere registro previo y las fechas correspondientes a octubre y noviembre serán anunciadas durante los primeros días de cada mes.

Café estético con Luis Eduardo González

En torno a Luis Eduardo González. Artífice de la luz, el martes 22 de septiembre a las 17:00 horas se realizará una nueva edición de Café estético, encabezada por el propio artista, quien ofrecerá una demostración de pintura en vivo. Los asistentes también recibirán una bebida de cortesía.

El cupo para esta actividad será limitado y a partir del 17 de septiembre estará disponible el enlace de registro a través de las redes sociales del MUSA.

La exposición de Luis Eduardo González también tendrá una última actividad antes de concluir su periodo de exhibición. El miércoles 23 de septiembre a las 17:00 horas se realizará una visita guiada a cargo del artista, en la recta final de la muestra, que concluirá el domingo 27 de septiembre.

El artista Fidencio Benítez en la exposición "Niérika"

Mientras tanto, en Niérika. Visiones de la creación. José y Fidencio Benítez, los visitantes pueden complementar su recorrido mediante los códigos QR disponibles en las salas, que ofrecen información detallada sobre el significado de los elementos presentes en las obras.

PARA SABER

El MUSA se encuentra en Avenida Juárez 975. El museo abre de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas. La entrada al recinto y las actividades programadas son gratuitas.