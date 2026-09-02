Vallarta Nayarit Gastronómica reunirá a más de 80 chefs y expertos internacionales en Jalisco

Jalisco será sede de la edición 18 de Vallarta Nayarit Gastronómica 2026, encuentro que reunirá a más de 80 chefs, mixólogos y especialistas de México y otros países del 4 al 7 de octubre, como parte de una estrategia para posicionar a la gastronomía como uno de los principales activos turísticos y económicos de la entidad.

Bajo el lema “Descubriendo una Nueva Realidad”, el evento contará con la participación de expertos provenientes de México, España, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana y Chile, quienes ofrecerán actividades como showcookings, talleres gourmet, catas premium y conferencias magistrales.

La sede principal será el Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center, aunque el programa también contempla actividades en Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Riviera Nayarit y Bucerías.

Durante la presentación del encuentro, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó que la entidad cuenta con una amplia riqueza gastronómica sustentada en su talento culinario, productos emblemáticos, denominaciones de origen y rutas gastronómicas.

La funcionaria señaló que el Gobierno de Jalisco continuará impulsando este sector como una herramienta para generar beneficios económicos y proyectar al estado tanto en los mercados nacionales como internacionales.

“Es un evento que reúne a más de 80 expertos gastronómicos, pero no cualquier experto gastronómico, estamos hablando de chefs de diferentes partes del mundo que tienen una o más estrellas, uno o más reconocimientos”, señaló Fridman Hirsch, quien resaltó que los participantes también contribuirán a mostrar a nivel internacional la oferta gastronómica de Jalisco.

Como parte de la representación estatal participarán chefs jaliscienses como Francisco Ruano, Xrysw Ruelas y Óscar Segundo, además de una muestra de productos característicos de la entidad, entre ellos el chile de Yahualica, la raicilla y el tequila.

Consuelo Elipe, directora de Vallarta Nayarit Gastronómica, destacó que esta edición pondrá especial atención en la participación de chefs mexicanos reconocidos con Estrellas Michelin, en un momento en que Jalisco ha incrementado su presencia dentro de la Guía Michelin.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca aprovechar el reconocimiento que ha obtenido la gastronomía mexicana y, particularmente, la de Jalisco, para incrementar la visibilidad del talento nacional y fortalecer la llegada de visitantes interesados en experiencias culinarias.

El evento también representa una oportunidad económica para la región. Carlos Elizondo, director de Vallarta Nayarit Gastronómica, señaló que más de 85 por ciento de los asistentes de cada edición provienen de otras regiones del país y del extranjero.

Durante la edición anterior se registraron más de 5 mil 500 cuartos noche y una derrama económica cercana a los 300 millones de pesos, según los organizadores.

Elizondo subrayó que la medición de estos resultados forma parte de la responsabilidad del encuentro con los estados, marcas, colaboradores y aliados que participan en su realización.

Con 18 ediciones, Vallarta Nayarit Gastronómica se ha consolidado como uno de los encuentros culinarios de mayor relevancia en la región. En su edición anterior registró más de 14 mil asistentes.

Jalisco apuesta por la gastronomía como atractivo turístico

La realización del encuentro forma parte de una agenda más amplia con la que Jalisco busca consolidar su gastronomía como un eje del turismo y de la identidad cultural.

A esta estrategia se suma que Guadalajara será sede por primera vez de Latin America’s 50 Best Restaurants, el próximo 1 de diciembre, uno de los principales rankings gastronómicos de América Latina.

Además, la Guía Michelin 2026 reconoció con una Estrella Michelin a los restaurantes Alcalde y Xokol, ambos ubicados en Guadalajara. También otorgó la distinción Bib Gourmand a Tacos y Gorditas Elvira y Palreal, además de incluir a otros seis establecimientos de Guadalajara y Puerto Vallarta entre sus recomendaciones.

Puerto Vallarta también albergó la décima edición de los Food and Travel Reader Awards 2026, donde tres restaurantes de Jalisco fueron reconocidos: Hueso, como Mejor Restaurante del Interior de la República; El Gallo Altanero, como Mejor Bar de México, y Alcalde, como Mejor Restaurante Consolidado de México.

La estrategia tiene además la mira puesta en 2027, declarado Año de la Gastronomía en Jalisco, con el objetivo de consolidar la cocina local como un componente central de la promoción turística y de la identidad del estado.

En ese contexto, Jalisco fue designado como sede de la Guía México Gastronómico 2027, de Culinaria Mexicana.

La Secretaría de Turismo estatal señala que la industria de alimentos y bebidas representa una actividad relevante para la economía turística de Jalisco. El estado cuenta con más de 46 mil establecimientos del sector, que generan alrededor de 300 mil empleos directos y aportan más de 20 mil millones de pesos, equivalentes a 15 por ciento del Producto Interno Bruto turístico estatal.

Con Vallarta Nayarit Gastronómica 2026, Jalisco y Nayarit buscan mantener la colaboración entre ambos destinos y aprovechar la cocina, los productos regionales y el talento de sus chefs como herramientas para atraer visitantes, generar derrama económica y proyectar la identidad gastronómica de la región a nivel nacional e internacional.