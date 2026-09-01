El Teatro Degollado cumple 160 años y vuelve a sus orígenes con “Lucia di Lammermoor”

El Teatro Degollado llegará a sus 160 años de historia con un regreso a sus propios orígenes. El próximo 13 de septiembre, justo en la fecha en que abrió sus puertas en 1866, el recinto volverá a recibir Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, la ópera con la que fue inaugurado hace siglo y medio.

La conmemoración estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), bajo la dirección artística y concertadora de José Luis Castillo, en una presentación que reunirá a solistas, músicos de la agrupación y al Coro Municipal de Zapopan.

Más que una celebración centrada únicamente en la antigüedad del edificio, la elección de la obra busca recuperar distintos episodios de la relación del Degollado con la ópera. En 1866, la soprano mexicana Ángela Peralta protagonizó la función inaugural; exactamente un siglo después, en 1966, el título regresó al escenario tapatío con un joven Plácido Domingo, quien comenzaba entonces su trayectoria internacional.

Sesenta años después de aquella segunda presentación, la OFJ recuperará nuevamente la obra para enlazar esas tres fechas: la inauguración del teatro, su primer centenario y ahora sus 160 años.

OFJ

Una ópera para celebrar la historia del recinto

La presentación de 2026 será un concierto semiescenificado con una duración aproximada de dos horas y media. Anabel de la Mora dará vida a Lucia Ashton; César Delgado interpretará a Edgardo y Enrique Ángeles asumirá el papel de Enrico Ashton.

El elenco también estará integrado por Rodrigo Urrutia, como Raimondo; Jesús Miguel Frausto, como Arturo; Diana Martínez, en el papel de Alisa, y Ricardo Calderón, como Normanno.

A ellos se sumará el Coro Municipal de Zapopan, dirigido por Pilar Gómez Ibarra, además de los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Considerada una de las obras fundamentales del bel canto, Lucia di Lammermoor está basada en la novela The Bride of Lammermoor, de Walter Scott. La historia sigue a Lucia Ashton, quien se encuentra atrapada entre la rivalidad de dos familias y su amor por Edgardo.

Las presiones familiares, las intrigas y un matrimonio impuesto llevan a la protagonista hacia uno de los momentos más reconocidos de la obra: la llamada “escena de la locura”, un pasaje que pone a prueba las capacidades vocales y dramáticas de la soprano.

La función también permitirá poner en perspectiva la historia del propio Teatro Degollado. Inaugurado el 13 de septiembre de 1866, el inmueble conserva en su arco central la frase “Que nunca llegue el rumor de la discordia”, una inscripción que forma parte de la identidad histórica del recinto.

La celebración se vincula además con la trayectoria de la OFJ, cuyos antecedentes se remontan a la actividad musical impulsada por José Rolón en 1915. La agrupación se constituyó como institución pública en 1971 y, con el paso de las décadas, convirtió al Teatro Degollado en uno de sus principales espacios de presentación y en parte fundamental de su identidad artística.

Así, el aniversario 160 del recinto no sólo mirará hacia su pasado arquitectónico, sino hacia una tradición musical que ha acompañado su historia. El regreso de Lucia di Lammermoor funcionará como un puente entre distintas generaciones de artistas y espectadores que han pasado por uno de los escenarios más emblemáticos de Jalisco.

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