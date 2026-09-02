Premio de literatura Elena Garro

Para conmemorar los 50 años de su fundación, la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) instituyó dos premios: uno de Dramaturgia, llamado José María Fernández Unsaín -fundador de la sociedad de escritores-, y uno de Guionismo, llamado Vicente Leñero, en honor a este gran escritor mexicano.

Entre tanto, mi amigo Emanuele Bettini, escritor, editor y diplomático italiano y gran amante de la historia y la literatura de México, me propuso crear un premio literario para novela corta, que consistiría en traducir al italiano la obra ganadora y publicarla en edición bilingüe Español-Italiano, por la editorial Luca Ronca, de Cremona Italia.

Me pareció una buena oportunidad y para que tuviera difusión a nivel nacional, le propuse al presidente actual SOGEM, maestro Manuel Rodríguez Ajenjo, agregar este premio a los dos existentes, con el nombre de una escritora: Elena Garro.

Al maestro Rodríguez Ajenjo le pareció una magnífica idea.

La convocatoria será auspiciada por la SOGEM de Ciudad de México, la escuela de escritores SOGEM Guadalajara y la fundación de Emanuele Bettini, y ya fue publicada el 1 de septiembre.

El nombre del ganador se dará a conocer el día 3 de diciembre, junto con los premios de Dramaturgia y Guionismo, en el teatro Wilberto Cantón de la SOGEM, en la Ciudad de México.

De esta forma se unirán SOGEM México, la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara y, también, Italia, por medio de Bettini, en un objetivo común: promover la literatura y rendir homenaje a una gran escritora.

Elena Garro. Elena Garro. (La Crónica de Hoy)

¿Quién fue Elena Garro?

Nació en Cuernavaca, descendiente de españoles. Siendo muy joven se casó con Octavio Paz; tuvieron una hija: Helena Paz Garro.

Ambos fueron grandes en lo suyo: Elena fue cuentista, novelista y dramaturga; Octavio, poeta y ensayista.

Sin embargo, pronto empezaron a tener problemas en su matrimonio.

Tras los disturbios de Tlatelolco en 1968, Elena fue acusada de comunista. Temerosa de sufrir represalias por el gobierno del presidente Díaz Ordaz, huyó del país en compañía de su hija.

Se autoexilió en Estados Unidos, después en España y terminó refugiándose en París.

Tras veinte años de exilio, José María Fernández Unsaín, gran amigo de Elena, mandó a la esposa del escritor René Avilés Fabila, a traer a Elena y a su hija a México.

En 1991 pisó tierra tapatía. Entró por Guadalajara, debido a que por problemas del corazón, no podía llegar a la Ciudad de México, por la altura.

Fernández Unsaín vino a recibirla. Fue acogida con gran cariño y entusiasmo en la bienvenida que se le hizo en la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara, ya que las autoridades culturales de Jalisco no le dieron una bienvenida oficial.

Elena y su hija regresaron a París para volver definitivamente a México unos años después. Se radicaron en Cuernavaca, donde murió Elena en 1998.

El gran crítico Emmanuel Carballo, cuando le preguntaron quiénes eran los escritores más grandes de México, contestó: “Para enojo de Octavio Paz, Elena Garro y para enojo de Elena, Octavio Paz”.

Puedes consultar las bases de la convocatoria del premio en el siguiente sitio: https://www.sogem.org/premio-literario-elena-garro

O a continuación:

50 ANIVERSARIO DE SOGEM

CONVOCATORIA PARA EL PREMIO LITERARIO ELENA

GARRO 1° Edición 2026

SOGEM (Sociedad General de Escritores de México), bajo el patrocinio de la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara y la Federación Nacional de Diplomáticos y Cónsules Extranjeros en Italia, anuncian la primera edición del Premio Literario Elena Garro dedicado a obras de ficción breves inéditas.

1- Requisitos de participación.

·El concurso está abierto a escritores mexicanos mayores de edad.

·Cada autor sólo puede participar con una obra.

·Los textos deberán estar escritos en español.

2-Características del trabajo.

·Género: Novela corta.

·Requisitos para la presentación de la obra: Los textos deben ser inéditos.

No deben haber sido publicados jamás, en ningún formato impreso o digital.

·Extensión: La obra debe tener de 50 cuartillas como mínimo, a 80 máximo.

3- Términos y condiciones de presentación:

·Los textos deberán enviarse a partir del 1 de septiembre, hasta las 24 horas del 16 de octubre del año actual, exclusivamente por correo electrónico a: premioelenagarro@sogem.org.mx

·El correo electrónico debe contener dos archivos adjuntos en formato PDF y Word con la obra: El archivo de la narración, sustituyendo el nombre del autor o autora, por un seudónimo, sin marcas de identificación, solo el título.

·Datos personales: Un archivo aparte que contenga el formulario de inscripción, el título de la obra, el nombre y apellidos del autor (a) y el seudónimo que utilizó; fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, correo electrónico y una breve ficha.

4-Cuota de inscripción:

·La participación es gratuita.

5-Jurado y evaluación:

·Las obras serán evaluadas de manera anónima por un jurado técnico mixto (mexicano e italiano) compuesto por escritores, editores y traductores profesionales. La decisión del jurado es inapelable. Los criterios de evaluación se basarán en: la originalidad de la historia, la calidad del estilo, y el potencial de aceptación en el mercado internacional.

6-El Premio:

El ganador único recibirá los siguientes premios:

·Traducción de la obra del español al italiano, por un traductor profesional.

·Derechos de propiedad:

·El autor conservará la propiedad intelectual de la obra, recibirá una copia digital del texto traducido y los derechos correspondientes para la explotación económica de la traducción.

·Publicación: La obra traducida se publicará y se incluirá en los canales de distribución internacionales de Ronca Editore. Distribución Ingram.

Nota importante: Los autores participantes no ganadores, serán dueños de sus derechos autorales y podrán publicar su obra según su libre albedrío.

7-Premiación y anuncio de ganadores:

·La ceremonia de premiación de celebrará el 3 de diciembre del presente, en el Teatro Wilberto Cantón de la SOGEM, sito en José María Velasco No.59, Colonia San José Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

·El ganador será notificado por correo electrónico y los resultados se publicarán en los canales oficiales del premio.

Información:

premioelenagarro@sogem.org.mx

https://www.sogem.org/premio-literario-elena-garro