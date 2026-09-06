Música y dibujo dialogan en “El arte de la canción” en el Ex Convento del Carmen

La música y las artes visuales se encontraron en el Ex Convento del Carmen con la inauguración de “El arte de la canción”, exposición que reúne 83 dibujos inspirados en igual número de composiciones y que llegó a Guadalajara como resultado de la colaboración entre la Secretaría de Cultura de Jalisco, Grupo Milenio y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

“El arte de la canción”

La apertura se realizó este sábado 5 de septiembre con la participación de Avelina Lésper, directora y curadora de la Colección Milenio Arte; José Luis Coronado Vázquez, director general de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco (MEG), y Jaime Flores, secretario del Consejo Directivo de la SACM, quienes destacaron las posibilidades de encuentro entre la música, el dibujo y las emociones que ambas disciplinas generan.

Durante la presentación, Coronado señaló que la llegada de la muestra respondió a una propuesta del secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio, quien identificó en el Ex Convento del Carmen un espacio propicio para reunir estas expresiones, particularmente por su programación expositiva y sus actividades de Martes Musicales.

“El arte de la canción”

Por su parte, Lésper explicó que la colección surgió a partir de una dinámica en la que distintos artistas visuales recibieron canciones que han formado parte de la memoria de públicos de México y otros países. A partir de ellas, cada creador realizó una obra desde sus propias experiencias y emociones, por lo que las piezas no buscan ilustrar literalmente las composiciones, sino generar nuevas interpretaciones.

“Es una exposición que comunica emociones, comunica estados de ánimo, comunica belleza”, expresó la curadora, quien también destacó al dibujo como una disciplina fundamental y una forma de expresión accesible para personas de distintas edades.

La exposición fue concebida con motivo del 75 aniversario de la SACM y reúne trabajos realizados con grafito, carboncillo, tinta y técnicas mixtas. Entre las canciones que dieron origen a las piezas se encuentran “Esta tarde vi llover”, “Bésame mucho”, “Amorcito corazón”, “Amigo Bronco”, “Nunca voy a olvidarte”, “Como quien pierde una estrella” y “Se me olvidó que te olvidé”.

Jaime Flores destacó que una canción puede adquirir diferentes significados al pasar del compositor al intérprete y posteriormente al artista visual, al tiempo que señaló la importancia de reconocer a quienes se encuentran detrás de las composiciones y de promover el derecho de autor.

“El arte de la canción”

La muestra puede visitarse en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Avenida Juárez 612, en el Centro de Guadalajara. La entrada es libre, de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas.