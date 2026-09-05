Triángulo de fuerza

Aunque parezca irrisorio, los tabúes acerca del uso del condón siguen pesando de forma capital en pleno 2026. Por ende, Jay de la Cueva, la revista Rolling Stone y Prudence vincularon sus valores, aptitudes y tesón para crear una campaña titulada “Rolling Stone x Prudence by Jay de la Cueva”. Así que esta campaña engloba un tirón cultural donde se abordan temas espinosos como la libertad sexual, la diversidad y el respeto, así como el placer y, sobre todo, el bienestar para ejercer una sexualidad responsable, sin ataduras ni ideas erróneas.

Para dar a conocer todos los detalles de esta campaña, llegó a Guadalajara el multinstrumentalista Jay de la Cueva, acompañado de la marca Prudence, la cual forma parte de DKT Internacional, ONG sin fines de lucro y empresa dedicada a implementar programas de marketing social en pro de la salud sexual y reproductiva. La cita fue en uno de los salones exclusivos para eventos del Hard Rock Hotel Guadalajara y los presentes conocieron de primera mano el Prudence Zero Edición Especial Rolling Stone, un condón extrasensible que posee tecnología Dual Lub (doble lubricación por dentro y por fuera). Aparte, cada condón viene en un empaque temático que se inspira en la estética rockera de la revista.

Para arrancar la noche, la banda de covers tapatía Los Under Dogs —favoritos de lugares nocturnos como el Rock It y el York Pub— ofreció algunos divertimentos sonoros de bandas como Rammstein, Tears For Fears y Guns N’ Roses, para enseguida tomar el micrófono Mario Flores Álvarez, CEO de DKT LATAM Norte, quien brindó una calurosa bienvenida a todos los presentes, así como una somera explicación de esta empresa que reinvierte el 98 por ciento de sus ganancias en programas sociales de anticoncepción, planificación familiar y prevención de ITS. Enseguida, tocó el turno de la palabra a Alan Vera, director de Marketing Corporativo de DKT LATAM Norte. En su participación destacó el hecho de que el acercamiento con Jay de la Cueva sucedió en Venezuela, tras insistirle a su mánager de forma apasionada que le permitiera platicar con el músico. Y el asentimiento de participación sucedió porque Jay siempre ha manejado una libertad creativa, saltando de proyecto en proyecto, y gracias a que recordó que ni sus padres ni en su escuela le brindaron la debida información sexual para afrontar la adolescencia y la etapa adulta.

Por su parte, y al tener la batuta de la voz, Jay de la Cueva destacó que esta colaboración le permite regresar un poco “de lo mucho que se me ha dado, queriendo con DKT, con Prudence, dar conciencia a mucha gente y promover el uso del preservativo”. Por ende, esta grata colaboración busca en todo momento esparcir un mensaje de sexo seguro dentro de un espacio como es la música, donde la libertad se vive en todas sus aristas.

PARA SABER

• Prudence Zero Edición Especial Rolling Stone tiene un precio al público de 87.63 pesos y es de edición limitada.

• Cabe destacar que casi el 67 por ciento de los adolescentes que arrancan su vida sexual utilizan algún método anticonceptivo en su primer encuentro y el condón es el más utilizado, con casi un 80 por ciento de las veces.

• Jay de la Cueva en estos momentos se encuentra trabajando en el segundo disco del proyecto The Guapos, al lado de otras leyendas de la música como Adán Jodorowsky, El David Aguilar y Leiva.

• Palabras de Jay: “Los seres humanos necesitamos tener un propósito y eso nos genera empatizar con un montón de cosas. En estos tiempos que hay tanta interferencia es muy importante procurar hacer conciencia y movernos con ternura, con humildad y con un propósito. En mi caso, la música me ha regalado muchas experiencias increíbles, que es lo más valioso que tengo”.