“México en tu Corazón”: joyería que cuenta la historia del país

México puede contarse de muchas maneras: a través de sus paisajes, sabores, tradiciones, colores y materiales. También puede llevarse cerca del corazón. Esa es la idea detrás de “México en tu Corazón”, una colección impulsada por la Cámara de Joyería de Jalisco que reúne en 32 piezas la diversidad cultural y creativa de las entidades del país.

“México en tu Corazón”

La exposición reúne 32 firmas, 36 diseñadores y 32 broches, cada uno inspirado en un estado de la República. La asignación de las entidades se realizó al azar, de modo que cada creador tuvo que acercarse a una región diferente, conocer sus características y traducirlas al lenguaje de la joyería desde su propia perspectiva.

“Es un proyecto que tiene el propósito de llevar a México a través de una exposición que nos habla de sus 32 estados, de su historia y de su cultura. Estamos muy contentos de presentar el trabajo y el talento creativo de nuestros diseñadores mexicanos”, señaló Lourdes Cázares Ruiz, presidenta del Consejo Directivo de la Cámara de Joyería de Jalisco.

“México en tu Corazón”

Jalisco, tierra de joyeros

La exposición también funciona como una ventana para mirar la relevancia que tiene Jalisco dentro de la industria joyera nacional. El estado produce más de 70 por ciento de la joyería de México, mientras que Guadalajara ostenta desde 2013 el título de Capital Joyera de América.

La ciudad cuenta con 14 centros joyeros y cinco edificios de talleres especializados, además de más de mil 500 puntos de venta que reciben anualmente a más de dos millones de compradores. En este escenario se desarrolla buena parte de la actividad comercial, creativa y productiva de un sector que ha convertido al oficio joyero en una de las expresiones económicas y artesanales más representativas de la entidad.

Para Cázares, este liderazgo también implica una responsabilidad de abrir caminos para las nuevas propuestas.

“México en tu Corazón”

“Nuestro trabajo es generar oportunidades para que empresarios, fabricantes y diseñadores puedan mostrar su trabajo, comercializarlo, crear relaciones y llegar a nuevos mercados en México y en el mundo. Estamos muy orgullosos de que en Jalisco se produzca alrededor del 70 por ciento de la joyería del país”, destacó.

En ese ecosistema se encuentra Expo JOYA, organizada por la Cámara de Joyería de Jalisco, con cuatro ediciones anuales, dos en Guadalajara y dos en Ciudad de México. La muestra es considerada una de las plataformas de referencia para la industria joyera de América Latina.

“México en tu Corazón”

México convertido en broche

El hilo conductor de la colección es la plata, aunque cada diseñador tuvo libertad para incorporar cristales, gemas, piedras preciosas, elementos naturales, cerámica, materiales alternativos y diversas técnicas de orfebrería.

La elección del broche tampoco es casual. Se trata de una pieza que permite una amplia libertad creativa y que, por su forma tradicional de llevarse sobre la ropa, puede colocarse precisamente cerca del corazón, reforzando el concepto de la colección.

“A través de la creatividad buscamos transformar la identidad y las tradiciones de nuestro país en piezas únicas. Cada diseñador trabajó desde su propia visión, utilizando distintos materiales y formas de interpretar aquello que representa a cada estado”, explicó Carmen Lucía Sandoval, titular de la Comisión de Moda y Diseño de la Cámara de Joyería de Jalisco.

Así, cada broche funciona como una pequeña interpretación de México. No busca representar a un estado de manera literal, sino encontrar aquellos elementos que pueden convertirse en formas, texturas y materiales para construir una historia desde el diseño.

“México en tu Corazón”

Un proyecto que ya tiene camino recorrido

“México en tu Corazón” forma parte de una línea de trabajo que busca acercar la joyería a otros espacios y públicos, más allá de su dimensión comercial. Las exposiciones anteriores de la Cámara de Joyería han mostrado precisamente cómo el diseño puede funcionar como un punto de encuentro entre el oficio tradicional, la creatividad contemporánea y la identidad cultural.

En esta ocasión, el reto fue mayor: reunir la diversidad de 32 estados en una sola colección y permitir que cada creador encontrara su propia manera de contar una parte del país.

Entre las firmas y diseñadores participantes se encuentran A veces hueso, Adeliza Garzia, Alhaja 479, Azul Cobalto, Caro Castelán, Casa Joyera del Sur, Citlali Joyas, Dicentra, Doze, Edith Brabata, Elena López, Felipe Cárdenas, Flora María, Gabriela Sánchez, Isela Robles, Karen Marrun, Leticia Llera, Loca García, Mackech, María Paula Amezcua, María Vera, Mariana Barranco, Metamorfeame 925, Mnemósimo, Okoxal, Oscar Figueroa, Pedro Pérez Filoteo, Rocío Medeles, Samuel Burstein, Sylvia Burgoa, Teorema y UL - Unique Luxury.

Cada propuesta parte de un territorio distinto, pero todas terminan formando una misma colección: un México visto desde el oficio, la imaginación y el diseño.

“México en tu Corazón”

De Guadalajara al mundo

La intención es que estas piezas no se queden únicamente en Guadalajara. Después de su presentación en la ciudad, “México en tu Corazón” comenzará una ruta itinerante y tendrá en Barcelona, España, su primera parada internacional, donde será presentada en el Consulado de México.

La salida al extranjero busca aprovechar el reconocimiento que tienen tanto la joyería como el diseño mexicanos para abrir nuevas posibilidades de promoción y vinculación para los creadores.

“La joyería mexicana y el diseño mexicano son reconocidos mundialmente. Desde que comenzamos este proyecto hemos contado con un gran apoyo desde Barcelona y estamos muy contentos de poder llevar el talento de nuestros diseñadores fuera del país. Muchos de ellos ya cuentan incluso con reconocimientos internacionales”, señaló Cázares.

Con esta ruta, los broches dejan de ser únicamente piezas para contemplarse en una exposición y se convierten también en pequeñas embajadoras de México. Cada una lleva consigo una historia distinta, pero juntas construyen una misma idea: que el patrimonio, la identidad y la creatividad también pueden vestirse.

Al frente de este esfuerzo se encuentra Lourdes Cázares Ruiz, quien además de presidir el Consejo Directivo de la Cámara de Joyería de Jalisco es directora general de Broqueles Covarrubias y cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector joyero nacional e internacional. Desde que asumió la presidencia del organismo en 2024, como la primera mujer en ocupar este cargo, ha impulsado acciones relacionadas con la fabricación mexicana, capacitación, tecnificación, innovación y competitividad.

“México en tu Corazón” encuentra así en la joyería una manera íntima de hablar de un país enorme y diverso: 32 estados, 32 piezas y muchas formas de entender qué significa llevar a México cerca del corazón.