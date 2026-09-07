Tombochio, una nueva estrella

Con más de cuatro millones de oyentes tan solo en Spotify, Tombochio se perfila para sorprender a propios y extraños.

Tombochio

Antes del lanzamiento de “STAR”, Tombochio ha adelantado el álbum a través de varios sencillos, entre ellos “Vice City”, el primer vistazo a esta nueva etapa sonora del artista. El tema ofrece una atmósfera de R&B suave y lo-fi que evoca la sensación de recorrer Vice City al atardecer. Envuelta en referencias a la alta costura, el romance juvenil y el lujo de estar con él, la canción fusiona deseo y elegancia con una cohesión natural y sin esfuerzo.

Otro de sus primeros lanzamientos, “Nada Más”, se inclina hacia el lado romántico de Tombochio y retoma sus raíces norteñas con melodías tradicionales y letras que confiesan abiertamente devoción y anhelo, transformando una declaración de amor en algo cinematográfico y aspiracional.

Su sencillo más reciente, “Givenchy”, fusiona una instrumentación norteña caracterizada por melodías lideradas por el acordeón y una percusión constante. La canción transmite un mensaje motivador: alcanzar los sueños requiere enfoque, esfuerzo y mantenerse fiel a uno mismo.

Estos sencillos son una buena representación de la dirección que tendrá STAR: lujo, motivación y disciplina como parte de una historia que Tombochio continúa construyendo rumbo al estrellato.

Su trayectoria combina un profundo respeto por las tradiciones regionales mexicanas con una perspectiva fresca y moderna. Comenzó 2026 con el pie derecho: fue reconocido en los Premios BMI por su trabajo en el exitoso tema “El Lokerón” y fue seleccionado como el más reciente Artista UP NEXT de Apple Music Latinoamérica, iniciativa que destaca y eleva al talento que la plataforma identifica como innovador, vanguardista y creador de tendencias.

En 2025 lanzó su álbum debut, “GAD”, una experiencia musical inmersiva de 17 temas en la que combinó el norteño culichi, el tololoche, el bajo quinto, el acordeón y la guitarra, consolidándose como una de las nuevas referencias del género. Además, ha compuesto para algunos de los artistas más influyentes de la música mexicana contemporánea, como Peso Pluma y Tito Doble P, y ha colaborado con Clase Personal y Chino Pacas.

Tombochio

— ¿Cómo podrías describir quién es Tombochio?

— Es un proyecto musical muy importante para mí. Tengo muchas ganas y simplemente quiero dar lo mejor de mi vida en esto.

— Hablemos de tu nuevo álbum, “STAR”.

— Es un disco hecho con el corazón, lo mejor de mí para todo el público. Muy pronto vamos a ir a cantárselos en persona y estamos muy contentos de que llegue la fecha.

La cita será el 6 de noviembre de 2026 en el Auditorio Telmex, en Guadalajara, una presentación que el cantante prepara con especial entusiasmo.

— Una de las colaboraciones importantes dentro de tu carrera musical ha sido con Peso Pluma. ¿Cómo se dio?

— Fue muy natural. Se hizo el trabajo y él es un artista muy profesional que me hizo sentir en confianza total. Espero que pronto sigan saliendo más proyectos como este. Es un muy buen tema.

Para Tombochio, la inspiración no necesariamente llega de un gran acontecimiento. También está en lo cotidiano, en las personas y en las acciones que ocurren alrededor.

— ¿Cuál es tu mayor inspiración?

— Puede ser cualquiera en nuestra vida diaria. Uno ve a las personas y sus acciones inspiran temas. La verdad es que todo se ha ido formando de manera muy natural.

Y si de colaboraciones se trata, el cantante prefiere guardar algunas cartas bajo la manga.

— ¿Con quién te gustaría colaborar?

— Me gusta mucho la idea de colaborar con otros artistas. Todos son importantes y no les puedo decir con quién lo he hecho, es sorpresa. Componer con alguien me gusta mucho. Vienen cosas grandes y, claro, nos gusta trabajar en equipo. A veces es bueno.

También hay espacio para descubrir sonidos fuera del regional mexicano. Entre lo que escucha aparecen la electrónica y la música colombiana, además de esa curiosidad por encontrar propuestas nuevas.

— ¿Qué música escuchas?

— Electrónica, colombiana. Hay una que se llama Jamaica. Me gusta poner listas de reproducción de música nueva y descubrir nuevas cosas.

Y Guadalajara ya está en la mira. Para su presentación en el Auditorio Telmex, Tombochio promete un espectáculo trabajado hasta el último detalle.

— ¿Qué tienes preparado para tu presentación en Guadalajara?

— Nos estamos preparando súper bien para que todo sea perfecto. Respecto a si habrá invitados, de verdad aún no me he tomado el tiempo ni el atrevimiento de ver a quién invitar. Siempre en Guadalajara es un lugar en el que a la gente le agrada mucho ese tema de los invitados.

Lo que sí puede asegurar es que será una noche especial.

— Será un concierto inolvidable para nosotros. Estamos muy emocionados y muy concentrados en presentarles el mejor show en vivo.

Así, entre acordeones, nuevas sonoridades, lujo, disciplina y colaboraciones que todavía permanecen bajo llave, Tombochio prepara “STAR”, un álbum que llega con la intención de confirmar que aquella nueva estrella que muchos comienzan a escuchar ya está lista para subir al escenario.