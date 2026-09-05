La música de Jalisco conquista Jerez junto a Plácido Domingo

La música de Jalisco tuvo una destacada presencia en Jerez, España, durante la gala lírica Zarzuela de ida y vuelta, realizada el 3 de septiembre en el Teatro Villamarta, donde el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán compartió escenario con el reconocido tenor Plácido Domingo.

Plácido Domingo en Jerez, España (Samuel Vega)

El encuentro formó parte de Vinos que son ciudades, iniciativa de Original Xeres que tuvo a Jalisco como invitado protagonista y que reunió actividades culturales, gastronómicas y de vinculación entre Jalisco y Jerez, ciudades hermanadas desde 1982.

Plácido Domingo en Jerez, España (Samuel Vega)

Durante la gala, el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán llevó al público español una de las expresiones musicales más representativas de Jalisco, integrándose a un programa que tendió un puente entre la zarzuela española y la tradición musical mexicana. La participación de la agrupación jalisciense se complementó con el concierto Jalisco canta, programado para el 4 de septiembre en el mismo recinto.

Plácido Domingo en Jerez, España (Samuel Vega)

La conducción musical estuvo a cargo del jalisciense Allen Vladimir Gómez, quien dirigió a la Orquesta Filarmónica de Málaga en un repertorio que recorrió obras líricas de España y México. La gala contó con la colaboración de Plácido Domingo y rindió homenaje a sus padres, Plácido Domingo Ferrer y Pepita Embil, figuras fundamentales de la zarzuela.

El elenco reunió también a las sopranos Zayra Ruiz y Laura Pulido, al tenor Alejandro del Ángel y al barítono tapatío Carlos López, en una propuesta que vinculó dos tradiciones musicales a través de una historia cultural compartida.

Plácido Domingo en Jerez, España (Samuel Vega)

Con esta participación, Jalisco llevó hasta Jerez no sólo su mariachi, sino también a sus intérpretes y creadores, como parte de una agenda que buscó fortalecer el intercambio cultural entre ambas ciudades y mostrar el patrimonio artístico del estado en escenarios internacionales.