“Dúos”: una historia tapatía de amor y pérdidas llegará a Ámsterdam

El cine hecho en Guadalajara sigue encontrando espacios para contar historias desde perspectivas independientes. Ahora es el turno de “Dúos”, largometraje escrito y dirigido por el tapatío Frank Rodríguez, que tendrá su estreno mundial en el Amsterdam Independent Film Festival, en el mes de octubre, donde iniciará un recorrido que posteriormente llevará la cinta a otros encuentros cinematográficos en México y el extranjero.

“Dúos"

La película, rodada en distintos puntos de Guadalajara, reúne a Enoc Leaño, Rodrigo Murray y Vania García en una historia que se mueve entre el amor, la soledad, las aspiraciones personales y las huellas que dejan las relaciones que no terminan de desaparecer. El proyecto también representa el regreso de Rodríguez a la dirección cinematográfica y cuenta con Leaño como productor asociado. El largometraje aparece además registrado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) entre las producciones mexicanas de ficción en postproducción de 2025, con Jalisco como origen y locación.

En el centro de la trama está Marah, interpretada por Vania García, una joven que busca abrirse camino como actriz y que tiene entre sus planes conseguir una beca para estudiar teatro en Nueva York. En ese proceso conoce a Ernesto, un hombre mayor interpretado por Enoc Leaño, con quien establece una relación que la lleva a cuestionarse qué lugar ocupa en la vida del otro y qué busca realmente para la suya.

“Dúos"

El tercer personaje fundamental es Moisés, interpretado por Rodrigo Murray, un maestro de teatro que acompaña a Marah en su preparación. Así, los tres personajes terminan conectados por distintas formas de búsqueda y por aquello que cada uno intenta resolver desde su propia historia. La cinta aborda particularmente la manera en que las personas enfrentan el amor perdido y los vacíos emocionales que permanecen después de una relación.

Para Enoc Leaño, quien participa también en la producción, el proyecto significó acercarse a la escena del cine independiente que se desarrolla en Jalisco. El actor ha señalado que una de las razones que lo llevaron a sumarse fue precisamente la posibilidad de trabajar con una historia distinta y acompañar un proceso de producción fuera de los esquemas de las grandes producciones.

“Dúos"

La película tiene además una raíz tapatía visible en pantalla. Entre sus locaciones se encuentran espacios como la zona de Chapultepec, avenida Vallarta, Las Cañadas y otros puntos de Guadalajara, de manera que la ciudad no solamente funciona como escenario, sino como parte del entorno en el que se desarrolla la historia. La fotografía estuvo a cargo de Rafael Altamira, quien ha trabajado en proyectos como “Carretera 15” y “When You Are Gone”.

El estreno internacional se realizará dentro del Amsterdam Independent Film Festival, un encuentro que centra su programación en propuestas independientes y permite el contacto entre realizadores y público mediante sesiones de preguntas y respuestas. La organización del festival señala además que recibe películas de distintos géneros y procedencias, con la condición de que los trabajos que no estén en inglés cuenten con subtítulos en ese idioma.

“Dúos"

Después de esta primera presentación internacional, “Dúos” continuará su camino por el circuito de festivales. Entre las siguientes paradas contempladas se encuentran la Gran Fiesta del Cine Mexicano y el Festival Internacional de Cine de Cuenca, en Ecuador, con lo que la producción tapatía buscará ampliar su encuentro con públicos distintos antes de su eventual llegada a salas comerciales.