Voces mexicanas: autoras para celebrar el mes patrio

Septiembre es el mes en el que México vuelve la mirada hacia su historia, sus símbolos y las distintas formas de entender aquello que significa ser parte de este país. Más allá de las celebraciones tradicionales, la literatura y el arte también ofrecen una manera de acercarse a México desde perspectivas diversas, particularmente a través de las voces de sus autoras.

Desde la narrativa y la poesía hasta la ilustración y las artes visuales, distintas creadoras mexicanas han abordado temas como la violencia, el amor, la identidad, la memoria y las experiencias de las mujeres. Estas son algunas autoras que pueden acompañar las lecturas del mes patrio.

Guadalupe Dueñas

Guadalupe Dueñas es una de las escritoras mexicanas fundamentales de la literatura fantástica y de cuentos. Su obra se caracteriza por explorar lo extraño y lo inquietante a partir de situaciones aparentemente cotidianas, con una mirada particular sobre la familia, las mujeres y las relaciones humanas.

Su escritura forma parte de una tradición de autoras mexicanas que encontraron en el cuento una vía para explorar aquello que permanece oculto detrás de la vida cotidiana.

Dara Cabushtak

Dara Cabushtak ha desarrollado una escritura que aborda los romances entre hombres en un contexto mexicano atravesado por distintas formas de violencia. Sus historias exploran el deseo y las relaciones afectivas desde una perspectiva contemporánea.

La autora también ha hablado abiertamente en redes sociales sobre su propio proceso para convertirse en escritora en México, compartiendo parte de las experiencias y dificultades que acompañan la construcción de una trayectoria literaria.

Valeria Gallo

Ilustradora y autora mexicana, Valeria Gallo estudió Diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su trabajo combina la escritura y las artes visuales, disciplinas desde las que ha construido una trayectoria dirigida principalmente al público infantil y juvenil.

Gallo ha publicado más de 40 títulos con una docena de editoriales latinoamericanas, trabajo que le ha valido distintos reconocimientos nacionales e internacionales. Su producción muestra otra de las posibilidades de la creación mexicana: aquella en la que las palabras y las imágenes construyen juntas las historias.

Verónica Gerber Bicecci

Verónica Gerber Bicecci es una artista y escritora mexicana cuya obra transita entre la literatura y las artes visuales. Ella misma se define como una “artista visual que escribe”, una frase que sintetiza la relación entre ambas disciplinas presente en su trabajo.

Su producción explora las posibilidades de cruzar escritura, imagen y pensamiento, ampliando las formas tradicionales de acercarse a la literatura y al arte.

Marisol García Walls

En Comparecencia (in)voluntaria, Marisol García Walls aborda una experiencia de violencia que marcó su vida y que también pone sobre la mesa la manera en que las instituciones enfrentan los testimonios de las mujeres.

En septiembre de 2009, cuando tenía 20 años, unos hombres asaltaron la casa en la que vivía junto con su hermana y su madre. Durante el ataque, Marisol fue víctima de violación.

En su relato permanecen detalles pequeños de aquella noche, mientras que las preguntas que recibió de la Fiscalía mexicana se concentraron en otros aspectos: cuántos hombres eran, qué edad tenían, cómo estaban vestidos y qué armas llevaban.

A través de esta obra, la autora recupera la memoria de aquella experiencia y cuestiona también la manera en que el relato de una mujer víctima de violencia es recibido y procesado por las instituciones.

Leer a autoras mexicanas durante septiembre permite acercarse al país desde otros ángulos: no sólo desde sus símbolos nacionales o episodios históricos, sino desde las historias personales, las experiencias de las mujeres, el arte y las distintas formas en que la literatura ha intentado nombrar al México de ayer y de hoy.