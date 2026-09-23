Una fiesta con sabor tapatío: Vero Delgadillo invita a celebrar el Día de la Torta Ahogada

uadalajara tendrá este domingo una cita con uno de sus sabores más representativos. El 27 de septiembre se celebrará el quinto Día Municipal de la Torta Ahogada, una jornada que llevará 25 mil tortas ahogadas gratuitas al corazón de la ciudad para compartir entre familias, tapatíos y visitantes.

Torta Ahogada

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta fiesta gastronómica y disfrutar de una tradición que, además de formar parte de la identidad local, se ha convertido en un atractivo para quienes visitan la ciudad.

“Invitamos a varios de los buenos torteros de nuestra ciudad y los invitamos a compartir 25 mil tortas ahogadas totalmente gratis aquí, en el corazón de nuestra ciudad”, señaló Delgadillo.

Día de la Torta Ahogada

La celebración tendrá lugar frente a Plaza de Armas, entre Morelos y Juárez, donde la propuesta es llegar con la familia o los amigos para probar uno de los platillos más emblemáticos de Guadalajara y, de paso, disfrutar del Centro Histórico.

Para Delgadillo, esta fecha también representa una oportunidad para reconocer las tradiciones que han pasado de generación en generación y que forman parte de la vida cotidiana de los tapatíos. “Para que vengas con tus seres queridos, justo aquí, en frente de Plaza de Armas, entre Morelos y Juárez, para celebrar juntas y juntos nuestras tradiciones”, añadió.

Torta Ahogada

El Día Municipal de la Torta Ahogada fue autorizado por el Cabildo de Guadalajara en 2022 y desde entonces se ha realizado de manera consecutiva. La jornada busca reconocer la gastronomía como parte de la identidad de la ciudad y como un elemento que también puede disfrutarse en comunidad.

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