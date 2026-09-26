La música de la OFJ recorre templos de Jalisco

El sonido de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) dejó por unos días su escenario habitual en el Teatro Degollado para encontrarse con públicos de otros municipios. Con 49 músicos en escena y bajo la dirección de José Luis Castillo, la agrupación inició la gira “La OFJ cerca de ti”, una propuesta de la Secretaría de Cultura de Jalisco que lleva la música sinfónica a distintos espacios del estado.

La primera parada fue en Atotonilco el Alto, donde la Parroquia de San Francisco de Asís recibió a familias y habitantes del municipio para una noche de música que convirtió al templo en una sala de conciertos.

El programa abrió con la “Obertura a Naïs”, de Jean-Philippe Rameau, una pieza del barroco francés que dio paso a la “Suite de Pelléas y Mélisande”, de Gabriel Fauré. Con ambas obras, la OFJ transitó de los contrastes propios de Rameau hacia el lenguaje más lírico y sutil de Fauré.

“La OFJ cerca de ti”

La dirección de Castillo acompañó el recorrido musical ante un público que respondió con una prolongada ovación al finalizar la presentación.

La gira continuó en Degollado, donde la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe fue el escenario para el segundo concierto. En esta ocasión, la orquesta interpretó la “Sinfonía en Do”, de Georges Bizet, escrita por el compositor francés durante su juventud.

Cuerdas, alientos y percusiones ocuparon el espacio del templo, mientras los asistentes siguieron la interpretación desde las bancas. La obra permitió a la OFJ mostrar un registro ágil y luminoso, con contrastes entre sus diferentes secciones, en una presentación que nuevamente terminó entre aplausos.

Más allá de trasladar físicamente a la orquesta fuera de su sede, “La OFJ cerca de ti” plantea un encuentro con públicos que no necesariamente tienen como escenario cotidiano una sala de conciertos. En esta primera etapa, los templos de Atotonilco el Alto y Degollado funcionaron como espacios de escucha y convivencia alrededor de la música sinfónica.

Tras esta ruta, la OFJ regresará a su sede en Guadalajara para continuar con su programación de 2026.

Datos

Orquesta: Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ).

Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ). Director: José Luis Castillo.

José Luis Castillo. Programa: “La OFJ cerca de ti”.

“La OFJ cerca de ti”. Conciertos realizados: Atotonilco el Alto y Degollado.

Atotonilco el Alto y Degollado. Músicos en escena: 49.

49. Acceso: Gratuito.

Gratuito. Próxima presentación: La OFJ regresará al Teatro Degollado el 15 de octubre, cuando iniciará su Tercera Temporada de Conciertos 2026.

“La OFJ cerca de ti”

Para saber

“La OFJ cerca de ti” es realizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial, en coordinación con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

Durante 2026, el programa incorporó cinco nuevos municipios a su recorrido. Desde 2022, la agrupación ha llevado conciertos a 29 municipios, lo que representa una cobertura cercana al 23 por ciento del territorio estatal.

La agenda fuera de su sede continuará el 8 de octubre, a las 17:30 horas, cuando la OFJ regrese al complejo penitenciario de Puente Grande para ofrecer un concierto en la Comisaría de Sentenciados como parte del programa “OFJ para todas las personas”; y el 11 de octubre, a las 12:00 horas, la agrupación llegará a la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas para participar en el Festival Papirolas.