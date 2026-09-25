Una bodega, muchas heridas y una forma de volver a mirar

Durante la segunda Semana del Arte de Guadalajara, cuando la ciudad vuelve a llenarse de recorridos, inauguraciones y exposiciones, la galería independiente Enllamas abre sus puertas en una bodega de Avenida 8 de Julio para presentar el trabajo de Erre.S.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

La exposición lleva por título “Solo quiero ver el mundo arder renacer” y reúne piezas que recorren distintos momentos de la producción de la artista, desde 2019 hasta ahora.

La muestra no parece querer comportarse como una retrospectiva solemne. Hay algo más doméstico en la manera en que las piezas conviven: bodegones, paisajes, automóviles, frases, colores intensos y, por primera vez en su trayectoria, cerámicas. Todo parece pertenecer a una misma conversación, aunque en ella puedan caber un comentario social o político, una preocupación personal, un paisaje tranquilo o un chiste.

“Al final es mi expresión”, cuenta Erre.S. “Termino hablando de los dolores del mundo y de mis dolores íntimos también. Y también de bromas, como si estuviera teniendo una conversación con cualquier persona: puedes hablar de política y luego contar un chiste”.

Quizá ahí está una de las claves para entrar a su obra. No se trata de separar lo grave de lo cotidiano, sino de entender que ambas cosas ocurren al mismo tiempo.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Una casa dentro de una bodega

La exposición comenzó a tomar forma mucho antes de que las piezas llegaran a las paredes de Enllamas. La relación entre la artista y la galería se fue construyendo durante aproximadamente dos años, mientras ambas partes descubrían cómo podían trabajar juntas.

No todo lo que ahora está reunido fue producido específicamente para esta muestra. Hay piezas inéditas, sí, pero también trabajos anteriores que la galería seleccionó después de conocer su producción. El resultado es un recorrido que permite mirar distintas etapas sin que la exposición pierda un hilo común.

“Hay un hilo conductor muy marcado en todas las piezas, técnicamente y en el tema”, explica.

La propia Erre.S utiliza una imagen doméstica para hablar de esa convivencia: la exposición puede entenderse como una casa, como una familia. Las piezas no son idénticas, pero se reconocen entre ellas.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Y esa sensación se acentúa con los bodegones. Objetos aparentemente sencillos adquieren otra lectura cuando pasan por sus manos. Una mesa puede hablar de intimidad; un conjunto de objetos puede convertirse en comentario político; un paisaje puede ser simplemente eso, un paisaje, cuando la cabeza ya está cansada de interpretar el mundo.

“Me gusta mucho trabajar con el bodegón. Es un tema que se toma a menos, como de ‘ay, solo son cosas’, pero hablan mucho también de tu vida”, dice.

En una de esas piezas aparece incluso una lectura pro-Palestina, demostrando que el bodegón tampoco tiene por qué quedarse en la esfera de lo doméstico. Puede cargar con una postura, una pregunta o una inconformidad.

Enllamas, además, no intenta ocultar su naturaleza de espacio alternativo. La exposición sucede en un lugar que se siente cercano al taller y a la bodega, es parte de una escena independiente que durante estos días se vuelve especialmente visible y que permite que la Semana del Arte también ocurra fuera de los circuitos más tradicionales. La programación de septiembre incluye galerías, proyectos autogestivos y espacios independientes distribuidos por distintos puntos de Guadalajara.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Pintar lo que duele, aunque aparezca lleno de color

Erre.S pinta desde niña. Creció en Puerto Vallarta y entre los seis y los 12 años tomó clases de pintura, una experiencia que, según cuenta, terminó por acercarla a la práctica artística. Sin embargo, comenzó a dedicarse profesionalmente al arte hasta 2020.

No estudió artes plásticas. Su formación se ha construido, en buena medida, desde la práctica y desde una necesidad constante de observar lo que ocurre alrededor.

Cuando intenta definir su trabajo, las palabras aparecen casi como una lista de materiales: crítica social, textura, fuego, sátira, dolores emocionales y colores vibrantes.

Hay una contradicción que le gusta reconocer.

“Me gustaría ser una obra más oscura, pero siempre me sale el color”, cuenta entre risas.

Y el color termina imponiéndose. Aparece incluso cuando los temas no son precisamente luminosos.

“Me gusta pensar que eso habla de mí también”, dice.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Su proceso creativo tampoco parece seguir una línea recta. Escribe mucho. Anota frases, estados de ánimo, cosas que ocurrieron durante el día, noticias, pensamientos, incluso lo que comió. Puede pasar horas pintando o, por el contrario, quedarse solamente pensando.

También anda mucho en bicicleta.

Ese desplazamiento cotidiano por la ciudad se ha convertido en otra fuente de imágenes. Desde la bicicleta observa el tráfico, las calles y el lugar que ocupa el automóvil en la vida urbana. El auto aparece entonces una y otra vez en su obra, no solamente como objeto, sino como un símbolo, una placa.

“Se volvió un símbolo dentro de mi obra”, explica. “Es un objeto que estaba pensado para ayudarnos demasiado, pero en la ciudad ya hay más espacio para los autos que para las viviendas, que para el peatón. Se volvió contraproducente”.

Por eso lo pinta como una promesa que no salió como estaba previsto.

“Lo pongo como un símbolo de un futuro perdido, como de una promesa que falló”.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Entre el paisaje y el incendio

Aunque la crítica social aparece con frecuencia, Erre.S no parece interesada en convertir cada cuadro en un manifiesto. Su trabajo también deja espacio para el descanso, para la belleza sencilla y para esos momentos en que uno solamente quiere caminar y dejar de pensar.

“Hay veces que estás cansado del entorno y solo quieres salir a caminar y no pensar en nada, ni tener una conversación profunda”, dice.

Esa amplitud ayuda a entender el título de la exposición. “Solo quiero ver el mundo arder renacer” tiene algo de cansancio, pero también de insistencia. Primero aparece el deseo de mirar cómo todo arde; después, la palabra cambia. La tachadura hace el trabajo: no borra el incendio, pero lo convierte en otra posibilidad.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

En algunas piezas, Erre.S se acerca al paisaje y juega con la textura hasta llevarlo hacia una zona más abstracta. En otras, el camino vuelve a lo figurativo.

“Creo que mis interacciones más abstractas son estas, en donde intervengo el paisaje”, explica. “Pero siempre termino inclinándome a lo figurativo, quiera o no”.

La exposición marca además un pequeño salto material: los tres platos y los dos jarrones que forman parte de la muestra y que además son sus primeras piezas en cerámica.

Son objetos nuevos dentro de una conversación que ya llevaba años construyéndose. Como si esa casa que Erre.S imagina para explicar su obra hubiera decidido, de pronto, cambiar de material.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

Una trayectoria que sigue creciendo

El trabajo de Erre.S forma parte desde hace algunos años del circuito de artistas y proyectos independientes de Guadalajara. Su nombre aparece en directorios de creación contemporánea de la ciudad como artista multidisciplinaria, vinculada a una práctica que se mueve entre la pintura y otros lenguajes y que aborda la cotidianidad desde la irreverencia, el humor y la crítica.

También ha participado en exposiciones colectivas dentro de espacios independientes. En 2022, por ejemplo, formó parte de “Más allá de lo natural”, proyecto presentado por Sector Reforma Arte Contemporáneo como actividad paralela de Estación Material.

Su trabajo también ha aparecido en otros espacios de la escena local, entre ellos Sala RARA, proyecto que reunió propuestas contemporáneas de artistas locales y foráneos.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

En su trayectoria reciente se encuentra además una exposición individual en San Antonio, Texas, y su participación en el Encuentro Nacional de Arte Joven. Actualmente trabaja en obra inédita como parte de un proyecto apoyado por el Fonca, cuyos resultados tiene previsto presentar el próximo año en el Museo de la Ciudad, de acuerdo con lo que comparte la artista.

Por ahora, su presente está en una bodega convertida en galería, entre cuadros que hablan de incendios y renacimientos, de ciudades hechas para automóviles, de objetos domésticos, de paisajes y de heridas que pueden decirse con colores brillantes.

Tal vez por eso la exposición funciona mejor si se recorre sin buscar una sola respuesta. Como una conversación con Erre.S: se puede empezar hablando del mundo, pasar por una herida, detenerse ante un paisaje, reírse un poco y continuar caminando.

Porque, después de todo, quizá también de eso se trata pintar: encontrar una forma de seguir mirando cuando todo alrededor parece pedir que cerremos los ojos.

"Solo quiero ver el mundo arder - renacer”, una exposición de Erre.S, en la galería Enllamas

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