¡Desenvaina tu katana! Vive la Conco Hashira llega a Guadalajara con un elenco de lujo

El aliento de la emoción y la adrenalina geek están a punto de apoderarse de la Expo Guadalajara. La espera terminó para los apasionados del anime, el cosplay y la cultura pop: Vive la Conco regresa en una de sus ediciones más ambiciosas e imponentes, rindiendo un gran homenaje al universo de “Kimetsu no Yaiba” con la esperada temática Hashira.

Prepárate para afilar tu entusiasmo y vestir tu mejor haori, porque la reunión de los guerreros más poderosos del anime está más cerca que nunca.

“Kimetsu no Yaiba”

El platillo principal de esta inolvidable convención es la espectacular alineación de artistas del doblaje latino, quienes le dan voz y alma a los icónicos Pilares de la franquicia. En esta ocasión, los asistentes tendrán la oportunidad única de conocer y convivir cara a cara con un elenco estelar integrado por:

Marc Winslow, la inconfundible voz de Giyu Tomioka (Pilar del Agua), quien compartirá con sus seguidores anécdotas y detalles sobre la interpretación de este estoico espadachín.

Irwin Daayán, el encargado de encender nuestros corazones como el apasionado Kyojuro Rengoku (Pilar de la Llama), trayendo toda la fuerza y carisma de su personaje al escenario.

Cristina Hernández, reconocida actriz que presta su elegante y talentosa voz a Shinobu Kocho (Pilar del Insecto), lista para convivir con los fans en paneles imperdibles.

Meli G, la talentosa cantante y actriz que llena de energía y ternura la pantalla como Mitsuri Kanroji (Pilar del Amor).

Armando Corona, la voz tras el brillante y cautivador Muichiro Tokito (Pilar de la Niebla), uno de los personajes más queridos por la comunidad.

Arturo Cataño, quien le otorga ese toque misterioso e imponente a Obanai Iguro (Pilar de la Serpiente).

Durante el evento, podrás disfrutar de conferencias en el escenario principal, sesiones de preguntas y respuestas, y la zona de convivencias donde tendrás la oportunidad de conseguir firmas de autógrafos, fotografías de recuerdo y saludos personalizados con cada uno de ellos.

Además de las estrellas del doblaje, Vive la Conco Hashira desplegará una experiencia inmersiva completa. Podrás recorrer una zona comercial gigante atiborrada de mercancía oficial, vestimenta, mangas y figuras de colección; explorar el talento independiente en el Artist Alley; tomarte fotos en increíbles sets temáticos inspirados en las escenas más memorables de la serie, y presenciar un concurso de Cosplay de nivel profesional que reunirá a los mejores caracterizadores de la región.

Ya seas un cazador experimentado o un entusiasta dando sus primeros pasos en el mundo de las convenciones, este evento está diseñado para vivirse al máximo entre amigos o en familia. ¿Estás listo para unirte al Cuerpo de Cazadores de Demonios? Asegura tus boletos en las plataformas oficiales y no te pierdas la reunión de Pilares más épica del año. ¡Nos vemos en Expo Guadalajara!