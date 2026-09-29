Diez años de cultura que transformaron a “La Consti”

A diez años de su apertura, el Centro Cultural Constitución celebra una historia que comenzó con la recuperación de un espacio que durante años permaneció en abandono y que hoy es punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y familias de la colonia Constitución, en Zapopan.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la celebración del 10° Aniversario Centro Cultural Constitución en Zapopan

El recinto comenzó a construirse en 2015, durante la administración de Pablo Lemus Navarro como presidente municipal de Zapopan, y fue inaugurado el 21 de septiembre de 2016. La obra representó una inversión cercana a los 160 millones de pesos y sustituyó al antiguo Mercado Bola.

Durante la conmemoración por su décimo aniversario, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que el proyecto formó parte de una política pública que apostó por recuperar espacios públicos y acercarlos a la ciudadanía mediante actividades culturales, artísticas y deportivas.

“El espacio público es el espacio más igualador que hay, ahí no importan clases sociales”, afirmó el mandatario.

Lemus recordó que el Centro Cultural Constitución fue uno de los primeros proyectos de una estrategia que posteriormente se extendió a otros puntos de Zapopan, con intervenciones como Colomos III, el Parque de las Niñas y los Niños y el Polvorín Incluyente.

Pero uno de los principales resultados que destacó fue el impacto que tuvo la recuperación del espacio en la colonia. De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, durante el primer año de operación del centro los principales índices delictivos se redujeron a la mitad.

“La colonia Constitución, que tenía una problemática enorme, era la colonia con el mayor índice delictivo de toda la zona metropolitana de Guadalajara (...) ‘La Consti’ ya no aparece desde hace muchos años en las colonias con índices delictivos altos, ya no aparece siendo la primera de ellas. Una política cultural que dio resultados en seguridad”, sostuvo Lemus.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la celebración del 10° Aniversario Centro Cultural Constitución en Zapopan

Un centro que sigue formando generaciones

Más allá de la transformación física del antiguo mercado, el Centro Cultural Constitución se convirtió en un espacio dedicado a la formación artística y al encuentro comunitario. En sus instalaciones se ofrecen talleres y actividades de música, artes escénicas, dibujo y otras disciplinas.

Niñas, niños y jóvenes pueden acercarse al aprendizaje de instrumentos como violín, viola, violonchelo, guitarra, flauta transversal y piano, además de canto. La oferta incluye también danza, jazz, baile urbano, ballet, dibujo, cómic, papiroflexia, coro y teatro.

María del Carmen Torres Padilla, jefa de Gabinete de Zapopan, quien acudió en representación del presidente municipal Juan José Frangie, señaló que el centro ha contribuido a generar comunidad e identidad en su entorno. También destacó que sus actividades gratuitas han permitido que miles de personas tengan contacto constante con propuestas culturales.

Entre ellas están los Miércoles de Concierto, que reúnen alrededor de 10 mil personas cada año.

Por su parte, María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad en Zapopan, destacó el papel del recinto como formador de talentos y como un espacio donde también se construyen valores y vínculos entre las nuevas generaciones.

Actualmente, el Centro Cultural Constitución alberga a la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Infantil, la Sinfonietta, el Coro Municipal, la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, además de la Escuela de Música y la Escuela de Dibujo y Pintura.

El inmueble también concentra otros servicios, como biblioteca, cafetería, oficinas del Registro Civil y de Calidad Educativa, Cruz Verde y una sede de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Zapopan.

A una década de su inauguración, el antiguo espacio del Mercado Bola tiene ahora otra historia: miles de personas han pasado por sus aulas, escenarios y talleres para aprender música, pintar, cantar o acercarse a distintas expresiones artísticas. Para Lemus, esa apropiación ciudadana es parte del legado que puede dejar una administración cuando el espacio público se convierte en un lugar para encontrarse y construir comunidad.