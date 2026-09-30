Forseps retoma los escenarios

En el truculento mundo de la música, José Fors ha sabido crear su propia leyenda bien cimentada tanto con su banda madre, Cuca, como con su proyecto en solitario, Forseps.

Y ahora ataca de nueva cuenta con el álbum “FSP7″, que es la séptima encarnación de este proyecto que nació en 1995 con la placa llamada “Bebé Mod. 1″ y que aglutinó a músicos de diversos géneros como Alfonso André, Eric Rubín, Patricio Iglesias, Paco Huidobro y Abraham Calleros, entre otros.

Esta producción se editó bajo el sello Culebra Records, la extinta filial de BMG (que luego mutó en Sony BMG Music Entertainment), que editó buena parte de los discos de rock alternativo en español en los años 90.

Forseps

Ahora, en pleno 2026, José Fors une el talento vocal de Vera Concilion y la fuerza de Yojai Trejo (teclados), Arturo Ybarra (guitarra), Carlos Avilez (bajo) y Darko Palacios Cárdenas (batería). Todos ellos pisarán el escenario del C4 Concert House para ofrecer una velada cargada de nostalgia y agrestes riffs, donde harán un somero repaso por la carrera de este proyecto que va y viene como el vaivén de las olas.

Y su más reciente disco, “FSP7″, fue presentado en sociedad el 10 de noviembre de 2023 en el Teatro Estudio Guanamor. Dicha producción consta de trece cortes que ofrecen atmósferas semiacústicas e introspectivas y que nació después de una crisis de salud de Fors.

Forseps

Cuenta en la producción con Arturo “Tuti” Perales y su talante es un rock netamente clásico con ligeras sensaciones folk, donde también hay cabida para arreglos de cuerdas que fueron cortesía del compositor y arreglista Armando Chong.