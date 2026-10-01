“Varety: La Sombra de Un Engaño”

Hay varias tendencias en el cine de Hollywood actualmente; una de ellas es adaptar libros exitosos de géneros variados y no solo clásicos o historias icónicas, como ocurría antaño. El caso de la prolífica escritora Colleen Hoover es particular, pues varias de sus novelas ya han llegado al cine con éxito, como “Romper el círculo” (2024) y “A pesar de ti” (2025).

Verity: La sombra del engaño

Nuestra recomendación de esta semana, la adaptación de “Verity: La sombra del engaño”, representa un cambio respecto a las obras anteriores de Hoover, principalmente enfocadas en el romance contemporáneo. En esta ocasión, la autora incorpora suspenso y tensión psicológica a través de temas como la obsesión, el engaño y los límites difusos entre la verdad y la ficción. El resultado sorprende por la manera en que traslada a la pantalla ese particular “juego literario” que sostiene buena parte de la historia.

La película sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en apuros que recibe la oportunidad de terminar la exitosa saga de Verity Crawford (Anne Hathaway), una autora que permanece en coma después de sufrir un accidente automovilístico. Jeremy Crawford (Josh Hartnett), esposo de Verity, la invita a trasladarse a la remota casa familiar para revisar las notas y manuscritos que dejó la escritora.

Verity: La sombra del engaño

Al llegar, Lowen descubre que la familia atraviesa una tragedia. Una de las hijas, Chastin, murió a causa de una reacción alérgica, mientras que Harper, su hermana gemela, falleció ahogada después de que una embarcación en la que viajaba con Verity y Crew volcara. Verity intentó posteriormente suicidarse estrellando su automóvil contra un árbol, lo que la dejó en coma.

Mientras revisa el material de la escritora, Lowen encuentra accidentalmente un manuscrito autobiográfico titulado “Que así sea”. Lo que lee resulta perturbador: Verity relata su obsesión por Jeremy, su resentimiento hacia sus hijas y una serie de acontecimientos que ponen en duda su versión de las tragedias familiares.

Verity: La sombra del engaño

A partir de ese momento, Lowen comienza a cuestionarse qué es real y qué es ficción. También sospecha que Verity podría estar fingiendo su estado, especialmente después de escuchar extraños ruidos provenientes de su habitación.

La película nos lleva por un laberinto de emociones, secretos y suspenso, en el que constantemente creemos conocer el rumbo de la historia para después encontrarnos con un giro inesperado. El final difícilmente resulta previsible y mantiene la tensión hasta los últimos momentos.

El reparto funciona bien y los tres protagonistas sostienen sus personajes. Dakota Johnson construye a una Lowen vulnerable, pero cada vez más atrapada por lo que descubre, mientras Josh Hartnett aporta una presencia contenida como Jeremy.

Verity: La sombra del engaño

Pero quien realmente destaca es Anne Hathaway. Su personaje permite verla en diferentes momentos y registros: desde recuerdos donde puede generar ternura hasta escenas inquietantes en las que, prácticamente inmóvil, una mirada basta para anticipar que algo no está bien. Verity resulta uno de los elementos más interesantes de la película precisamente por esa ambigüedad: ¿es una víctima o alguien mucho más peligroso de lo que aparenta?

Para descubrir quién dice la verdad, el cinéfilo tendrá que poner mucha atención a cada detalle.

Verity: La sombra del engaño

Recomendable para quienes disfrutan del suspenso psicológico, los secretos familiares y las historias con giros inesperados. ¡Nos vemos en el cine!

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