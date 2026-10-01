MP Federal de Jalisco indaga las muertes de 3 bebés en CMNO

CMNO. Foto: Archivo UDG

La delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) se encarga de las indagatorias sobre tres muertes de recién nacidos, ocurridas entre abril y julio de este año, cuando estaban internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, del Centro Médico de Occidente (CMNO) en Guadalajara.

La principal sospecha es que los decesos se debieron a infecciones con la bacteria “Klebsiella pneumoniae” y con un hongo denominado “Candida albicans”.

La denuncia penal del caso, ante FGR, así como una de tipo administrativo, ante el IMSS, fueron presentadas a mediados de agosto, aunque no habían sido difundidas por los familiares de las pequeñas víctimas hasta esta semana.

El IMSS informó que quedaron activados los protocolos de vigilancia epidemiológica y de control de infecciones; además; un equipo de especialistas y expertos revisa la unidad en donde acaecieron los fallecimientos de los recién nacidos.

En medios de comunicación ha trascendido que pudo haber otras muertes similares en el mismo hospital pero no han sido denunciadas todavía.

En 1995, también en el CMNO de Guadalajara, hubo al menos cuatro decesos de bebés debido a un brote bacteriano.