Más que un concierto, una experiencia audiovisual

Hay bandas que hacen canciones y hay otras que construyen todo un universo alrededor de ellas. Molinette Cinema pertenece a las segundas: una agrupación de rock pop indie que desde hace una década ha convertido la música en una especie de película para los oídos.

Molinette Cinema

Ahora, la banda integrada por Raúl Torres (voz), Rodrigo “Rodro” Díaz (guitarra) y Xavier Canno (bajo) presenta Las 20 y más, un nuevo álbum que reúne distintas etapas de su trayectoria y en el que también aparecen algunas de las canciones que han marcado su identidad.

Entre ellas están dos temas que seguramente más de uno reconocerá de inmediato: “El más feliz del mundo” y “Si te parece poco”, canciones popularizadas por José José, El Príncipe de la Canción, que Molinette Cinema lleva a su propio terreno sonoro.

El disco también cuenta con la participación de agrupaciones como Serbia, La Gusana Ciega y Pedro y el Lobo, en una propuesta que mantiene ese gusto de la banda por experimentar con sonidos, géneros y referencias que forman parte de su imaginario.

Pero hablar de Molinette Cinema es también hablar de cine. El nombre de la banda nació, precisamente, de esa fascinación.

“En un momento nos gustaban las constelaciones, las galaxias y nos metimos a una página de internet y salió el nombre, Molinette Cinema. Nos gustó. Fue una decisión tomada en menos de un minuto. Y yo le pregunté: ‘¿Y si le ponemos cinema porque nos gusta el cine?’. Estábamos muy clavados con la música del cine”, recuerda Raúl.

Rodro complementa la historia y explica que, antes de comenzar a tocar sus propias canciones, el grupo acostumbraba incluir en sus presentaciones versiones de música clásica de películas.

“Antes de grabar nuestras propias canciones, en el show hacíamos covers, pero no eran covers de Enanitos Verdes o Soda Stereo, sino de música clásica de películas, eran las bandas sonoras y nos daba por ensayar también así, con ellas. Nos la pasábamos viendo películas, hablando de soundtracks”.

Molinette Cinema

De ahí surgió también una idea que ha acompañado a la banda desde sus primeros años: imaginar a Molinette Cinema como una pequeña fábrica de canciones, una suerte de cine al estilo de Giuseppe Tornatore. “La vida es un filme y Molinette Cinema la banda sonora”, llegaron a plantear en sus videos.

La historia comenzó en 2013, cuando Raúl empezó a escribir las primeras canciones del proyecto. Dos años después llegó el EP Papalote y, posteriormente, la banda construyó una discografía que incluye Era del Vacío (2018), El Futuro (2019), Jardín de las Memorias (2021) y El Abismo (2024).

En esa evolución también está En Vivo, álbum grabado durante el concierto que Molinette Cinema ofreció en el Lunario del Auditorio Nacional y que funciona como un recorrido por la historia del grupo.

“Es un álbum que documenta el concierto que dimos en el Lunario. Es un recorrido por la historia del grupo, por eso el repertorio es prácticamente nuestra discografía completa. Cuando lo grabamos acabábamos de lanzar El Abismo, así que gran parte del concierto está dedicado a este álbum”, explica Raúl.

El registro incluye canciones importantes para la banda y para su público, como “Estrellas en la Oscuridad”, “Espejos”, “Arruinarlo Todo” y “Fin del Mundo”, además de temas de sus primeros trabajos, como “Epílogo” y “Pics.”.

También aparecen versiones de dos clásicos del pop en español: “La Gata Bajo La Lluvia” y “Ahora Te Puedes Marchar”, producidas por Carlos Figueroa Martínez.

“Son canciones que ya formaban parte de nuestro repertorio en vivo y decidimos incluirlas porque fueron parte del concierto tal como ocurrió esa noche. Nos divierte llevar canciones que admiramos a nuestro propio sonido y compartirlas con el público desde la identidad de Molinette Cinema”, señala el músico.

Con diez años de trayectoria, la banda formada en Ciudad de México ha construido un sonido marcado por la experimentación y por una manera muy particular de entender las canciones: como pequeñas historias que pueden escucharse, imaginarse y, de alguna manera, también verse.

Molinette Cinema

Ahora esa película continúa en Guadalajara.

Molinette Cinema se presentará el próximo 10 de octubre en el Foro Cultural Bretón.

Para saber

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