Una mirada al patrimonio vivo de Jalisco

Las tradiciones que dan identidad a Jalisco protagonizan la exposición “Ventana a la Tradición, Herencias Vivas, Patrimonios Jaliscienses”, una muestra fotográfica que invita a conocer la riqueza cultural de las comunidades y el trabajo de quienes mantienen vivo su legado.

Exposición “Ventana a la tradición: Herencias vivas, Patrimonios Jaliscienses”, en el municipio de San Martín Hidalgo

Instalada en la Casa de la Cultura de San Martín Hidalgo, la exposición reúne seis colecciones dedicadas al Tendido de Cristos, el Lugar Sagrado de Xapawiyemeta, las Fiestas Guadalupanas de Puerto Vallarta, la Charrería, el Mariachi y la celebración de los Tololos y Coloradas en honor a San Sebastián Peregrino.

La muestra, impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, busca acercar estas expresiones al público y preservar la memoria colectiva a través de imágenes que documentan las costumbres, creencias y prácticas transmitidas entre generaciones.

Exposición “Ventana a la tradición: Herencias vivas, Patrimonios Jaliscienses”, en el municipio de San Martín Hidalgo

La exposición también conmemora los diez años de la declaratoria estatal del Tendido de Cristos como Patrimonio Cultural Inmaterial, una tradición de San Martín Hidalgo en la que las familias colocan y veneran imágenes religiosas que han resguardado durante generaciones. Este reconocimiento, publicado en octubre de 2016, fue el primero de su tipo otorgado a una manifestación cultural inmaterial en Jalisco.

Para quienes buscan una escapada cultural fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la visita puede ser una oportunidad para conocer San Martín Hidalgo y acercarse a las tradiciones que forman parte de la historia del estado.

Exposición “Ventana a la tradición: Herencias vivas, Patrimonios Jaliscienses”, en el municipio de San Martín Hidalgo

PARA SABER

Distancia desde Guadalajara a San Martín Hidalgo: aproximadamente 80 a 86 kilómetros por carretera; el trayecto en automóvil puede tomar entre una hora y una hora y media, según la ruta y el tráfico.