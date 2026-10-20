Ballet Folclórico Guadalajara celebra 42 años con “¡Legado de México!” en el Degollado

El Ballet Folclórico Guadalajara celebrará su XLII aniversario con la temporada “¡Legado de México!”, un espectáculo que recorrerá las tradiciones dancísticas y musicales de distintas regiones del país, con funciones los días 23, 24, 30 y 31 de octubre en el Teatro Degollado.

Por segundo año consecutivo, las presentaciones formarán parte del Festival Cultural Permanente La Cultura Late 2026. La puesta en escena contará con 60 bailarines y tres agrupaciones musicales en vivo: el Mariachi Ciudad de Guadalajara, la Banda Colores y el grupo norteño Pepe y sus Pepillos.

Fundada el 14 de febrero de 1984, la compañía se ha dedicado a la preservación y difusión de la danza y la música tradicional mexicana. Bajo la dirección general y artística del maestro Edgar Núñez Ochoa, y con el respaldo del Gobierno de Guadalajara, la agrupación conmemorará más de cuatro décadas de trayectoria con un programa dedicado a quienes han contribuido a su historia.

La temporada rendirá homenaje a figuras de la danza como Roberto Martínez, de Guanajuato; Tomás Velázquez, de Sonora, e Ignacio García, de Jalisco. Asimismo, recordará el centenario del natalicio del compositor José Alfredo Jiménez y los 80 años del Baile de Mexicapan.

El repertorio estará integrado por cinco estampas regionales. “Guanajuato: Alma que baila y canta” incluirá jarabes, sones y un popurrí dedicado a José Alfredo Jiménez; mientras que “Sonora: El espíritu bronco” llevará al escenario bailes tradicionales y calabaceados que evocan las costumbres vaqueras del norte del país.

La propuesta continuará con “Zacatecas: ¡Vamos al baile Jesusa!”, una recreación de la fiesta minera y la callejoneada al ritmo del tamborazo zacatecano; “Yucatán: Qué bonitas vaquerías”, dedicado a la jarana y la tradicional fiesta de la vaquería, y “Jalisco: Con Alma y Corazón, el Legado”, un cuadro de gala que destacará el traje charro, los vestidos tradicionales y la música de mariachi, en reconocimiento a la visión del maestro Ignacio García Prieto y de otros referentes de la danza jalisciense.

Boletos y funciones

Las presentaciones se realizarán en el Teatro Degollado, ubicado en la calle Degollado, sin número, en la Zona Centro de Guadalajara.

Los boletos tendrán un costo de 292 pesos en luneta, 258 pesos en anfiteatro y desde 90 pesos en palcos. Podrán adquirirse en las taquillas del recinto y a través de la plataforma Boletomóvil, en el enlace https://boletomovil.com/artista/ballet-folclorico-guadalajara.

La temporada cuenta con el apoyo de las marcas e instituciones aliadas Cabañas Esmeralda (Pinares Tapalpa) y Apiarios La Tía Trini.